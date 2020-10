«Διάλογος» Μητσοτάκη – Ερντογάν μέσω twitter μετά τον σεισμό

Με μία ανάρτησή του στο twitter ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανταπέδωσε τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη που είχε προηγουμένως εκφράσει ο Ελληνας πρωθυπουργός για τα θύματα του σεισμού στη Σμύρνη.

Εγραψε ο Τούρκος Πρόεδρος: «Ευχαριστώ, κ. Πρωθυπουργέ. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου σε όλη την Ελλάδα εκ μέρους εμού και του τουρκικού λαού. Και η Τουρκία επίσης είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα να γιατρέψει τα τραύματά της. Οτι δύο γείτονες δείχνουν αλληλεγγύη σε δύσκολες στιγμές είναι πιο πολύτιμο από πολλά πράγματα στη ζωή».

Thank you, Mr. Prime Minister.

I offer my condolences to all of Greece on behalf of myself and the Turkish people. Turkey, too, is always ready to help Greece heal its wounds.

That two neighbors show solidarity in difficult times is more valuable than many things in life. https://t.co/eo6iClofKZ

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020