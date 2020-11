Σχέδιο ενίσχυσης με «Ραφάλ» και F-35

Η άφιξη έξι ελαφρώς μεταχειρισμένων F-35 (φωτ.) θα μπορούσε να συντονιστεί και με τη σταδιακή προώθηση του προγράμματος της αναβάθμισης 85 F-16. Φωτ. U.S. Marine Corps/Sgt. Audrey M. C. Rampton/Handout via REUTER