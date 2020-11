Κυρ. Μητσοτάκης: Δώσαμε μάχη για την προστασία της απασχόλησης

«H Ελλάδα, όπως οι περισσότερες χώρες, έδωσε τη μάχη για την προστασία της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας», τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Greece, like most countries, has wrestled with the issue of job retention during the pandemic. It’s heartening to see our efforts succeed and our policies validated. Our next goal is job creation and the continuing implementation of our reform agenda. https://t.co/8TXzvW1P4g

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 19, 2020