Άτλας ελληνοτουρκικών σχέσεων στην αγγλική γλώσσα

Την επόμενη Κυριακή η «Κ» θα συμπεριλάβει στην ελληνική έκδοση για τους συνδρομητές ένα έργο σημαντικής αξίας, με σκοπό την ενημέρωση του διεθνούς κοινού για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και λεπτομέρειες οι οποίες θα ήταν χρήσιμο να είναι γνωστές στους τρίτους, καλόπιστους και μη παρατηρητές. Ο «Ατλας των ελληνοτουρκικών σχέσεων» του Αγγελου Συρίγου και του Θάνου Ντόκου, με την πολύτιμη χαρτογράφηση από τον Δημήτρη Δαγρέ, επίτιμο διοικητή της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, υπό τον τίτλο «Atlas of Greek – Turkish Relations. With 63 maps, a comprehensive glossary and the latest key developments», αποτελεί μια έκδοση ανανεωμένη της παλαιότερης ελληνικής (τελευταία φορά είχε διανεμηθεί από την «Κ» το καλοκαίρι που πέρασε), η οποία περιέχει ακόμα και τις τελευταίες εξελίξεις, μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου 2020. Η έκδοση θα σταλεί σε όποιους το επιθυμούν, εντός και εκτός Ελλάδος, εκτός βέβαια από τους συνδρομητές της «Κ», οι οποίοι θα τη λάβουν όλοι.

Πρόκειται, στην πραγματικότητα, για μια προσπάθεια της «Κ» να βάλει ένα πετραδάκι στην υποτιμημένη αλλά πολύ σημαντική παράμετρο της δημόσιας διπλωματίας.

Του τρόπου, δηλαδή, με τον οποίο η Ελλάδα εξηγεί σε τρίτους, εταίρους, συμμάχους και, γενικότερα, έξω από τη χώρα, τι συμβαίνει στην περιοχή και για ποιους λόγους «θολές» στους περισσότερους έννοιες, όπως «υφαλοκρηπίδα», «ΑΟΖ», «εναέριος χώρος», δεν είναι αφηρημένα μεγέθη αλλά στοιχεία που συνθέτουν την κυριαρχία κάθε κράτους, εν προκειμένω της Ελλάδας. Οι Συρίγος και Ντόκος έχουν κάνει μια επιλογή λημμάτων που έχουν νόημα για ένα ξένο ακροατήριο και προχώρησαν και σε κάποιες μικρές αλλαγές στον τρόπο έκφρασης, ώστε τα συνοπτικά κείμενά τους να μπορούν να αναγνωσθούν άνετα ακόμα και από άτομα με μικρή έως ελάχιστη επαφή με τα συγκεκριμένα θέματα.

Βασικό στοιχείο αυτού του αγγλόφωνου Ατλαντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, είναι η παρουσίαση των δεδομένων, χωρίς κανέναν συναισθηματισμό και με βάση τα γεγονότα, τις διεθνείς συνθήκες και την Ιστορία.