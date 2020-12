Απάντηση Δένδια σε Τσαβούσογλου – Οι «συμβουλές» του προς την Τουρκία

Την απάντησή του στον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου έστειλε μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είχε καλέσει την Ελλάδα «να σταματήσει να ζητεί βοήθεια από άλλους», απευθυνόμενος στον κ. Δένδια.

Από την πλευρά του ο Έλληνας ΥΠΕΞ ανέφερε τα εξής:

«Ευχαριστώ αγαπητέ μου φίλε Μεβλούτ. Εφόσον ανταλλάσσουμε ευχές και συμβουλές, είθε το 2021 να είναι το έτος που η Τουρκία θα κάνει τα εξής:

1. Θα σταματήσει τις απειλές για πόλεμο κατά της Ελλάδας στην περίπτωση που ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας. Ζούμε, άλλωστε, στον 21ο αιώνα.

2. Θα φιλοδοξεί να γίνει πιο ευρωπαϊκή και λιγότερο νέο-οθωμανική. Αυτό θα είναι προς το καλύτερο συμφέρον του τουρκικού λαού.

3. Θα απέχει από προκλήσεις και παράνομες δραστηριότητες».

2. Aspire to become more European. Less Neo-Ottoman. This will best serve the Turkish people. @MevlutCavusoglu

By the way. There is one thing Mevlut you forgot to mention yet again: it’s International Law. The only basis for a constructive dialogue about our difference, my dear friend. Happy 2021! @MevlutCavusoglu

— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 21, 2020