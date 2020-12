Κυρ. Μητσοτάκης: Συμφωνία «ασπίδα» στα ευρωπαϊκά συμφέροντα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Τwitter συγχαίρει τον Μισέλ Μπαρνιέ και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθώς και τις ομάδες τους για τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένου Βασιλείου.

Congratulations to @MichelBarnier, @vonderleyen and their teams on the EU-UK agreement. European unity remained strong through an arduous process, while EU member states’ interests were protected. Now we can build a mutually beneficial relationship between the EU and the UK.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 24, 2020