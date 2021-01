Γερμανός πρέσβης: Επιτυχία της διπλωματίας η επανέναρξη των διερευνητικών

Ικανοποίηση για την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών Ελλάδας – Τουρκίας σήμερα Δευτέρα, εκφράζει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρέσβης της Γερμανίας στην Αθήνα Έρνστ Ράιχελ, ο οποίος κάνει λόγο για «επιτυχία της διπλωματίας» για την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Πέρυσι, η Ελλάδα και η Τουρκία βρίσκονταν στα πρόθυρα στρατιωτικής σύγκρουσης. Σήμερα, τα πράγματα είναι πιο ήρεμα», αναφέρει ο Γερμανός πρέσβης, προσθέτοντας ότι «έπειτα από συνεχιζόμενες προσπάθειες, τα τουρκικά πλοία απομακρύνθηκαν και οι διερευνητικές συνομιλίες συνεχίζονται».

Last year, #Greece 🇬🇷and 🇹🇷were at the brink of military confrontation. Today, things are calmer. After long efforts, 🇹🇷ships have been removed, and #exploratorytalks are restarting. A #successofdiplomacy, for Greece, Germany and the EU🇬🇷🇩🇪🇪🇺https://t.co/IepKuWAdEJ via @faznet

— Ernst Reichel (@ReichelErnst) January 25, 2021