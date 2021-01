Το ΥΠΕΞ καταδικάζει την επίθεση στη Βαγδάτη

Την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στη Βαγδάτη καταδικάζει το υπουργείο Εξωτερικών, εκφράζοντας παράλληλα την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας στον λαό του Ιράκ.

«Καταδικάζουμε έντονα τη σκληρή επίθεση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο κέντρο της Βαγδάτης», αναφέρει το ΥΠΕΞ, σε ανάρτηση στο Twitter.

«Εκφράζουμε ειλικρινά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στο Ιράκ και στο λαό του, υποστηρίζοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας» καταλήγει το tweet.

We strongly condemn the atrocious attack that took place on Saturday in the center of #Baghdad. We extend sincere condolences to the families of the victims & wish a speedy recovery to the injured. Greece stands by Iraq &its people in support of the country’s security & stability

