Μ. Σχοινάς: Είναι καιρός για μια κοινή μεταναστευτική πολιτική στην Ε.Ε.

«Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την αξιομνημόνευτη επίσκεψη των επικεφαλής της Ε.Ε. στον Έβρο που σκοπό είχε να δώσει το μήνυμα ότι η Ε.Ε. στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του Μεταναστευτικού», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς.

One year today since the memorable visit of EU leaders to #Evros to show that the EU stands shoulder to shoulder with Greece in managing migration. Europe’s external borders will be protected. High time for a common EU migration and asylum policy. pic.twitter.com/KFCv6BQfqr

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) March 3, 2021