Μητσοτάκης για πιστοποιητικό εμβολιασμού: «Η Ευρώπη προχωράει με την πρότασή μας»

«Η Ευρώπη προχωράει μπροστά με την πρότασή μας. Η εισαγωγή ενός Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού είναι σε καλό δρόμο για εφαρμογή», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παραθέτοντας την ανάρτηση της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλας Φον Ντε Λάιεν για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού.

Europe is moving forward with our proposal. The introduction of a Digital Green Certificate is on track for implementation. This is a decision that will significantly facilitate the movement of citizens and will help boost tourism and the economies that rely heavily on it. https://t.co/VgLxrxvnvn

