Συνάντηση Δένδια – Μπλίνκεν στη Σύνοδο ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ

Στο περιθώριο της Συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ σήμερα, στις Βρυξέλλες, ο Νίκος Δένδιας είχε σύντομη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Ο κ. Δένδιας ανήρτησε στον λογαριασμό του στο twitter και την κοινή φωτογραφία των ΥΠΕΞ της συμμαχίας, η οποία ήταν προσαρμοσμένη στις ειδικές συνθήκες της εποχής, με τις προβλεπόμενες αποστάσεις.

Με τους ομολόγους μου στην «οικογενειακή» φωτογραφία από τη Σύνοδο των ΥΠΕΞ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες – Family photo with my counterparts at #NATO Foreign Ministers Meeting in #Βrussels. pic.twitter.com/nXzczdi1mp

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 23, 2021