Αναγκαίες οι βελτιώσεις στο νέο Σύμφωνο

Το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Ασυλο βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης, χθες, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ιλβα Γιόχανσον στο Μέγαρο Μαξίμου. Και από τις δύο πλευρές εκφράστηκε η άποψη ότι χρειάζονται αρκετές βελτιώσεις στην πρόταση που έχει κατατεθεί, στην κατεύθυνση της αλληλεγγύης. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη πλήρους εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε. – Τουρκίας, η οποία αποφασίστηκε τον Μάρτιο του 2016.

«Θα ήθελα να συζητήσουμε για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Ασυλο για να κατανοήσουμε το πώς μπορούμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση που θα εφαρμόσει τη λογική της δίκαιης κατανομής των βαρών ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. στην αντιμετώπιση αυτού του πολύ σύνθετου ζητήματος», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Από την πλευρά της, η κ. Γιόχανσον αναφέρθηκε στην επίσκεψή της στα νησιά αναγνωρίζοντας ότι έχουν επιτευχθεί πολλά. «Υπογράψαμε για τη διάθεση 276 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέων δομών», συμπλήρωσε.

Η εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε. – Τουρκίας συζητήθηκε και στη χθεσινή συνάντηση της επιτρόπου με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Εξετάσθηκε, επίσης, η εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού – προσφυγικού, αναφορικά με την οποία η ελληνική πλευρά έδωσε έμφαση στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ενωση να προωθήσει τη σύναψη συμφωνιών επανεισδοχής με τρίτες χώρες, καθώς και στη σημασία να υπάρχει ειδική ρήτρα για τη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης στις συμφωνίες σύνδεσης της Ε.Ε. με τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει θετική προσέγγιση με τις χώρες οι οποίες συνεργάζονται με την Ε.Ε. και αντίστοιχα να προβλέπονται ποινές για αυτές που δεν συνεργάζονται («more for more, less for less»). Ειδικότερα για την Τουρκία, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η εν λόγω χώρα δεν δέχεται πλέον επιστροφές από την Ελλάδα και επισημάνθηκε ότι η εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης θα πρέπει να καλύπτει και τον Εβρο.

Η επίτροπος, τέλος, συναντήθηκε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος απέδωσε τη μείωση των μεταναστευτικών ροών στα αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα που έχουν ληφθεί για τη φρούρηση των συνόρων από την ελληνική πλευρά, με τη συμβολή και των δυνάμεων του Frontex.