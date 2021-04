Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για τον θάνατο του πρίγκιπα Φιλίππου

Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του πρίγκιπα Φιλίππου εξέφρασε σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Statement on the passing of His Royal Highness Prince Philip, Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/sZBmqWnlXk

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 9, 2021