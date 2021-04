ΥΠΕΞ για ανάρτηση Αλτούν: Ανυπόστατοι και φαιδροί ισχυρισμοί

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια σπίλωσης της εικόνας της Ελλάδας μέσω της προβολής απαράδεκτων μυθευμάτων» τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών, μετα από προκλητική ανάρτηση του επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της Προεδρίας της Τουρκίας Φαχρετίν Αλτούν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Ειδικότερα, στην εν λόγω ανάρτηση ο Αλτούν ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί «καταφύγιο για τρομοκρατικές οργανώσεις».

Greece harbors terrorist organizations, including PKK.

From a supposed refugee camp inside the EU, the terrorists plot attacks (incl. suicide bombings) against Türkiye, a NATO ally – just as actual refugees are left for dead in the Aegean.

It’s time to end Greece’s impunity! pic.twitter.com/gKLs9QVtqG

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 9, 2021