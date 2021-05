Το BBC «στρίμωξε» τον Χάρη Θεοχάρη

Συνέντευξη στο BBC και στην εκπομπή HardTalk – γνωστή για τις «δύσκολες» ερωτήσεις του παρουσιαστή Στίβεν Σακούρ στους καλεσμένους του – έδωσε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Λονδίνο.

Ο παρουσιαστής κατάφερε να… στριμώξει τον Ελληνα υπουργό με πιεστικές ερωτήσεις για την αργή πορεία των εμβολιασμών στην Ελλάδα, αλλά και την επιλογή της Βρετανίας να μην την συμπεριλάβει στη λίστα με τις «πράσινες» χώρες.

«Η Ελλάδα έχει ακόμα σοβαρό πρόβλημα με την Covid-19», ακούγεται να λέει ο Βρετανός δημοσιογράφος, ο οποίος αναρωτιέται εάν είναι πρόωρο, να ενθαρρύνονται εκατομμύρια επισκέπτες να επιστρέψουν στις ελληνικές παραλίες και αρχαιότητες δεδομένου ότι ναι μεν υπάρχει μείωση κρουσμάτων, ωστόσο τα νοσοκομεία εξακολουθούν να δέχονται μεγάλη πίεση και η Ελλάδα έχει μία από τη χαμηλότερη αναλογία εμβολιασμών μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε.

«Δεν θα το χαρακτήριζα σοβαρό, θα έλεγα ότι είναι τόσο σοβαρό όσο σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Ωστόσο τα νούμερα βελτιώνονται μέρα με τη μέρα και νομίζω ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη με ένα πλήρες, ώριμο και επαγγελματικό σύστημα να επιτρέψει σε κόσμο να έρθει το καλοκαίρι», απαντά ο υπουργός Τουρισμού.

