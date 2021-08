Ερντογάν: «Όποιος θέλει να μετακινήσει έστω και μια πέτρα στην περιοχή μας, θα ζητήσει τη συγκατάθεσή μας»

«Η Τουρκία ανήκει στις τρεις πρώτες χώρες παγκοσμίως στην παραγωγή πολεμικών drones» τόνισε ο Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο παρουσίασης του νέου μαχητικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, Bayraktar Akinci, ενώ δεν παράλειψε να εκτοξεύσει απειλές, υπογραμμίζοντας ότι «όποιος θέλει να μετακινήσει έστω και μια πέτρα στην περιοχή μας, θα ζητήσει τη συγκατάθεση της Τουρκίας».

Ο Τ. Ερντογάν τόνισε πως το νέο drone, το οποίο παράγει εταιρεία του γαμπρού του Ερντογάν, θα ενισχύσει «τις προσπάθειες της Τουρκίας για επιβολή ειρήνης, δικαιοσύνης και αλήθειας στην περιοχή, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο». Πρόσθεσε επίσης πως στόχος της Τουρκίας είναι να μπορεί να συμμετάσχει με τον στόλο από drone που διαθέτει, σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

“With Akıncı UCAV, Turkey has become one of the top 3 countries in this technology” https://t.co/rxRCHmm4jk pic.twitter.com/8zB2tedipv

