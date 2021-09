Τουρκική ΝAVTEX για ωκεανογραφικές έρευνες μεταξύ Ρόδου και Καστελλόριζου

NAVTEX για τη διεξαγωγή ωκεανογραφικών και κλιματολογικών ερευνών μεταξύ Ρόδου και Καστελλόριζου από το ερευνητικό πλοίο Bilim-2 εξέδωσε η Τουρκία.

Η NAVTEX, η οποία εκδόθηκε από τον σταθμό της Αττάλειας και έχει ισχύ από αύριο, Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, έως τις 8 Οκτωβρίου, αφορά περιοχή εντός της ελληνικής ΑΟΖ, στην οποία έχει δικαιοδοσία ο σταθμός Ηρακλείου.

Ολόκληρη η τουρκική NAVTEX, όπως εκδόθηκε από τον σταθμό της Αττάλειας:

TURNHOS N/W : 0847/21

MEDITERRANEAN SEA

1. OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 FROM 262101Z SEP TO 082059Z OCT 21 ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW;

LINE 1: LINE 2: LINE 3:

36 20.00 N – 028 30.00 E 36 20.00 N – 028 45.00 E 36 20.00 N – 029 00.00 E

35 00.00 N – 028 30.00 E 35 00.00 N – 028 45.00 E 35 00.00 N – 029 00.00 E

LINE 4: LINE 5: LINE 6:

36 05.00 N – 029 15.00 E 36 05.00 N – 029 50.00 E 36 05.00 N – 030 11.00 E

35 50.00 N – 029 30.00 E 35 00.00 N – 029 50.00 E 35 00.00 N – 030 11.00 E

35 00.00 N – 029 30.00 E

LINE 7: LINE 8: LINE 9:

36 05.00 N – 030 31.00 E 36 32.00 N – 030 49.00 E 36 32.00 N – 031 11.00 E

35 00.00 N – 030 31.00 E 35 35.00 N – 030 49.00 E 35 35.00 N – 031 11.00 E

LINE 10: LINE 11: LINE 12:

36 20.00 N – 031 33.00 E 36 20.00 N – 031 52.00 E 36 00.00 N – 032 11.00 E

35 35.00 N – 031 33.00 E 35 35.00 N – 031 52.00 E 35 35.00 N – 032 11.00 E

LINE 13: LINE 14: LINE 15:

36 00.00 N – 032 30.00 E 36 00.00 N – 032 55.00 E 36 04.50 N – 033 13.80 E

35 35.00 N – 032 30.00 E 35 40.00 N – 032 55.00 E 35 47.61 N – 033 15.35 E

LINE 16: LINE 17: LINE 18:

36 06.73 N – 033 28.93 E 36 08.42 N – 033 44.30 E 36 10.20 N – 034 00.00 E

35 41.72 N – 033 28.93 E 35 43.68 N – 033 44.30 E 35 45.00 N – 034 00.00 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 082159Z OCT 21.

Πυρά Ερντογάν κατά ΗΠΑ

Στο μεταξύ, βολές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εκτόξευσε εκ νέου ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε συνέντευξή του σε αμερικανικό σταθμό.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της «Καθημερινής» και του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη, ερωτηθείς για την προμήθεια των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι κανείς δεν θα πει στην Άγκυρα από πού θα αγοράσει όπλα.

