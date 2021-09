Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Επ΄αόριστον επέκταση της συμφωνίας για τις βάσεις

Φωτ. U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Thomas S. Keisler IV

Αίσθηση προκαλεί η διατύπωση της ανακοίνωσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία, που υπεγράφη χθες στο Παρίσι.

Η αμερικανική πλευρά χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Παρισιού, ωστόσο παράλληλα αναφέρεται και στις διαβουλεύσεις για την πιθανή αναβάθμιση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Στο σημείο αυτό, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ αναφέρει πως «μια νέα επικαιροποίηση θα συμπεριλαμβάνει την επ’ αόριστον χρονική επέκταση της συμφωνίας» (“potential updates to the MDCA including extending agreement indefinitely from its current annual duration”, η ακριβής διατύπωση).

Από την Αθήνα, πάντως, αρμόδιες πηγές ανέφεραν εκ νέου πως Ελλάδα και ΗΠΑ συζητούν με βάση την πενταετή ανανέωση της συμφωνίας.

Μεταξύ των ζητημάτων που συζητούνται είναι και η αύξηση του αριθμού των τοποθεσιών, όπου θα είναι παρούσες οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Σε κάθε περίπτωση η Σκύρος παραμένει εκτός συζήτησης, καθώς το Πεντάγωνο θεωρεί ότι δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του στρατού των ΗΠΑ.

Στο τραπέζι, πάντως, βρίσκεται μια ευρεία γκάμα περιοχών στη βόρεια και βορειοανατολική Ελλάδα.