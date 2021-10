Το «αντίο» του Ομπάμα στη Μέρκελ – Σε ευχαριστώ για την αφοσίωσή σου στις οικουμενικές αξίες

«Άγκελα, σου αποτίω και εγώ φόρο τιμής μαζί με φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές από ολόκληρο τον κόσμο. Eίναι ενδεικτικό του χαρακτήρα σου ότι προτιμάς να εργάζεσαι για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρά να είσαι εσύ στο επίκεντρο, όπως συμβαίνει τώρα. Ήμουν περήφανος που σε τίμησα με το «Μετάλλιο της Ελευθερίας» για την αφοσίωσή σου στη συμμαχία ΗΠΑ, Γερμανίας, Ευρώπης και το τι μπορεί αυτή να σημαίνει για τον κόσμο. Eίχα το προνόμιο να βασίζομαι στη συνεργασία σου για να ξεπεράσουμε κρίσεις που αντιμετώπισαν οι λαοί μας», αναφέρει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στην Άγκελα Μέρκελ.

Στο «αντίο» του σημειώνει επίσης: «Εκ μέρους των Αμερικανών, των ομοτίμων ηγετών, της Μισέλ και των κορών μου, θέλω να σε ευχαριστήσω για τη φιλία σου, την ηγεσία σου και πάνω από όλα για την αφοσίωσή σου στις οικουμενικές αξίες, τις οποίες εναγκάλισες από μικρό κορίτσι στην Ανατολική Γερμανία».

Το μήνυμα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, προς την απερχόμενη καγκελάριο της Γερμανίας προβλήθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου.

“Thanks to you, the centre has held through many storms.” @BarackObama addresses a few words to Chancellor Merkel as we are saying goodbye to her in the European Council #EUCO pic.twitter.com/FIUpCPkloW

