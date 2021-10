Μ. Βέμπερ: Η ΕΕ να χρηματοδοτήσει την κατασκευή φρακτών στα σύνορά της

Υπέρ της χρηματοδότησης φραχτών στα σύνορα της ΕΕ με ευρωπαϊκά κονδύλια τάσσεται ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Μάνφρεντ Βέμπερ.

Mε σημερινή ανάρτησή του στο twitter ο Μάνφρεντ Βέμπερ αναφέρει: «Δεν καταλαβαίνουμε γιατί η ΕΕ δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει έναν φράχτη στα σύνορα της Λευκορωσίας. Υπάρχει ένας υβριδικός πόλεμος σε εξέλιξη, δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Η Λιθουανία, η Λετονία και άλλες χώρες αξίζουν την πλήρη υποστήριξή μας, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης για φυσικά σύνορα, εάν χρειαστεί. Οι πολίτες περιμένουν από εμάς να έχουμε τον έλεγχο των εξωτερικών μας συνόρων. Εμείς αποφασίζουμε ποιος επιτρέπεται να εισέλθει στην Ευρώπη, όχι ο δικτάτορας Λουκασένκο. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε επειγόντως διευκρινίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα. Χρειαζόμαστε πλήρη δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη-μέλη στην πρώτη γραμμή αυτής της κρίσης».

We don’t understand why the EU cannot finance a fence at the #Belarus border. There is a hybrid war going on, we should not be naïve. Lithuania, Latvia and others deserve our full support including funds for a physical border if needed. 1/3 @LRTenglish https://t.co/5u6J1m68Jm

Citizens expect from us that we are in control of our external borders. We decide who is allowed to enter into Europe, not dictator #Lukashenko. That is why we urgently need clarifications from the European Commission on this issue. 2/3 @LSM_eng https://t.co/BWQSIAgxql

— Manfred Weber (@ManfredWeber) October 27, 2021