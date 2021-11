Μητσοτάκης: Δεν θα φτάσουμε στα μέτρα που έλαβε η Αυστρία

Το ενδεχόμενο επιβολής ενός πλήρους lockdown στους ανεμβολίαστους, κατά το πρότυπο της Αυστρίας, απέκλεισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Έχουμε μια αυστηρή πολιτική, αλλά δεν θα πάμε όσο μακριά όσο η Αυστρία, με την επιβολή ενός πλήρους lockdown σε μη εμβολιασμένους πολίτες» ανέφερε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV και την εκπομπή «Good Morning Britain», στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Λονδίνο.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χρήση των πιστοποιητικών COVID είναι αποτελεσματική και ενθάρρυνε τους πολίτες να εμβολιαστούν. Επεσήμανε, δε, ότι τα τελευταία μέτρα, οδήγησαν σε αύξηση των εμβολιασμών.

Greek Prime Minister rules out a full lockdown in Greece but says introducing COVID passports has been effective and encouraged people to get the vaccine.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι το ερχόμενο καλοκαίρι θα είναι «COVID-free» και απηύθυνε κάλεσμα στους Βρετανούς, ωστόσο τόνισε ότι επί του παρόντος καταγράφεται κορύφωση κρουσμάτων, κάτι που χαρακτήρισε πανευρωπαϊκό φαινόμενο.

Όπως είπε, η Ελλάδα προσπαθεί να πείσει τους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν, καθιστώντας για παράδειγμα πιο δύσκολη την πρόσβασή τους σε εστιατόρια.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το σύστημα υγείας βρίσκεται υπό πίεση, ενώ στάθηκε στο ότι περίπου εννέα στους δέκα διασωληνωμένους σε ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι.

«Εχουμε μία αυστηρή, πλην όμως δίκαιη πολιτική» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, σχετικά με το μεταναστευτικό, εξηγώντας πως «τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε αποδεχθεί περισσότερες από 50.000 αιτήσεις ασύλου, ως εκ τούτου κανείς δεν δικαιούται να κατηγορήσει την Ελλάδα ότι δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα».

‘What’s Greece doing about the many migrants who make the dangerous journey towards your islands? – @susannareid100

The Prime Minister of Greece says ‘unless you manage to send a clear signal that you protect your borders, more people will try to enter illegally’. pic.twitter.com/LZ6gzZ6eqJ

— Good Morning Britain (@GMB) November 16, 2021