Θεωρείο: Φλερτ Λοβέρδου στον Γερουλάνο

Με μια αριστοτεχνική αναφορά που ξέφυγε από τα ραντάρ της δημοσιότητας, ο Ανδρέας Λοβέρδος έκανε ένα άνοιγμα στον Παύλο Γερουλάνο. Ο υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ύστερα από εθιμοτυπική συνάντηση που είχε προ ημερών με τον Κώστα Μπακογιάννη αναφέρθηκε στον διαχρονικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ στην τοπική αυτοδιοίκηση, κάνοντας μια επαινετική αναφορά στον ρόλο του Παύλου, που συνεχίζει, όπως είπε, αυτή την παράδοση. Αρκετοί είδαν πίσω από την αναφορά του να ξεδιπλώνεται μια στρατηγική συμμαχιών δεύτερου γύρου. Οπως έμαθα μάλιστα, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Λοβέρδου στην Αργολίδα αρκετοί αναρωτιόνταν αν είναι πιθανή μια συμμαχία των δύο στον δεύτερο γύρο. Τη δεδομένη στιγμή, πάντως, δεν είμαστε εκεί, καθώς οι υποψήφιοι δεν έχουν μπει στη διαδικασία συμμαχιών, αφού είμαστε στη φάση που ο καθένας μετράει μέχρις εσχάτως τις δυνάμεις του.

Ο Ιαβέρης της Ν.Δ.

Σε Ιαβέρη, τον γνωστό επιθεωρητή του Βίκτωρος Ουγκώ, εξελίσσεται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος της Ν.Δ., ο οποίος θα συμμετάσχει και στη νέα εξεταστική για τις δημοσκοπήσεις, κάνοντας το τρία στα τρία, αφού ήταν μέλος και στην εξεταστική για τη Νovartis, αλλά και σε αυτή για Καλογρίτσα – Παππά.

Εύσημα από τον ειδικό

Τα καλά λόγια για τον Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με τη θετική πορεία της Ελλάδας στα ψηφιακά δεν έρχονται μόνον από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό, και μάλιστα από καθ’ ύλην αρμοδίους, όπως συνέβη στο πάνελ που οργάνωσε το Center for Policy Studies (CPS), από τα σημαντικότερα think tank της Μ. Βρετανίας. Το θέμα ήταν «Rewiring the state: data, connectivity, and government in the digital age» και οι συμμετέχοντες έφερναν την Ελλάδα και την ψηφιοποίηση του Δημοσίου ως το παράδειγμα που τους εξέπληξε θετικά τον τελευταίο καιρό. «Η Ελλάδα τραβάει τα φώτα, όπως κάποτε η Βρετανία, μετά η Εσθονία», είπε ο συντονιστής Robert Colvile, ειδικός στο θέμα καθώς έχει γράψει το βιβλίο «The Great Acceleration: How the World is Getting Faster, Faster».

Ο πατέρας Σταϊκούρας

Φίλοι από τη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα από τη Λαμία μού είπαν πως το πολιτικό γραφείο του υπουργού Οικονομικών στον νομό έχει… ονοματεπώνυμο και λέγεται Κώστας Σταϊκούρας. Ο αειθαλής πατέρας Σταϊκούρας, παρά το γεγονός ότι τα χρόνια περνάνε, δεν ξεχνάει την τέχνη του και σχεδόν όλα τα θέματα του πολιτικού γραφείου του υιού περνούν από τα χέρια του. Μάλιστα, οι Λαμιείς λένε πως δεν έχει χάσει τις προσβάσεις του στα κέντρα εξουσίας, καθώς έχει τον τρόπο του.