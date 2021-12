Μπορέλ σε Τσαβούσογλου: Ανάγκη αποφυγής εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε., Ζοζέπ Μπορέλ, είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στη Στοκχόλμη, στο περιθώριο του Υπουργικού Συμβουλίου του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Η ανάγκη αποφυγής εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και η πρόοδος στην επίλυση του Κυπριακού, ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Πιο συγκεκριμένα, σημειώνει: «Πρώτη συνάντηση στο περιθώριο του Yπουργικού Συμβουλίου του ΟΑΣΕ με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για να συζητήσουμε πιεστικά διμερή και περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας. Ανάγκη αποφυγής εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και για πρόοδο στην επίλυση του Κυπριακού».

First meeting in margins of #OSCEMC2021 with @MevlutCavusoglu to discuss pressing bilateral & regional issues, including #Belarus and #Ukraine.

Need to avoid tensions in the #EastMed & advance on resolution of Cyprus question. pic.twitter.com/1krijSBqMA

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 1, 2021