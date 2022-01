Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Γεύμα με τους 48 ακρίτες της Γαύδου

Στους 48 κατοίκους της ακριτικής Γαύδου παρέθεσε γεύμα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, που εξέφρασε τη χαρά της για την παρουσία της, την ημέρα των Θεοφανείων, στο ακριτικό νησί, το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Η κα Σακελλαροπούλου συνομίλησε με τους κατοίκους που ήταν ιδιαίτερα θερμοί με την Πρόεδρο, μιλώντας της για την καθημερινότητα στο νησί και τις ομορφιές του.

Κάθε φορά που επισκέπτομαι ένα ακριτικό νησί μας, όπως σήμερα για τα Θεοφάνεια, τη μεγάλη αυτή γιορτή της Χριστιανοσύνης, νιώθω πως η καρδιά του ελληνισμού χτυπάει πιο δυνατά. Από το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης, τη Γαύδο, εύχομαι καλή φώτιση και χρόνια πολλά! pic.twitter.com/2HZRszIVmN — President GR (@PresidencyGR) January 6, 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε μια κίνηση άκρως συμβολική βρέθηκε ανήμερα των Θεοφανείων στη Γαύδο όπου παρακολούθησε την τελετή καθαγιασμού των υδάτων, ενώ αμέσως μετά ανακηρύχθηκε επίτιμη δημότης της περιοχής.

Ξεναγήθηκε σε σημεία του νησιού, όπως στο σπίτι των εξόριστων στη θέση Σαρακήνικο. Την ξενάγηση της στο χώρο έκανε ο ιστορικός -ερευνητής Δημήτρης Δαμασκηνός, ενώ αμέσως μετά η κα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε τον σταθμό βαθμονόμησης δορυφόρων αλτιμετρίας. Εκεί την υποδέχθηκε ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαμαντοπουλος και οι αντιπρυτάνεις Μιχαλης Ζερβακης και Μιχάλης Λαγουδάκης. Η ΠτΔ ξεναγήθηκε από τον καθηγητή Σταύρο Μερτίκα της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στη συνέχεια μετέβη σε σημείο όπου πραγματοποιήθηκε σύνδεση με την European Space Agency και είχε επικοινωνία με τον Dr Craig Donlon, Head of Earth Surfaces and Interior Section, Earth and Mission Science Division, European Space Agency /ESTEC.

Ακολούθως επισκέφθηκε το στρατιωτικό φυλάκιο.

Επίτιμη δημότης του ακριτικού νησιού

Η κα Σακελλαροπούλου ανακηρύχθηκε νωρίτερα επίτιμη δημότης Γαύδου, με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε ένδειξη σεβασμού προς το πρόσωπο της πρώτης Ελληνίδας που ασκεί το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας, όπως αναφέρει η απόφαση.

Στην διάρκεια ειδικής τελετής στο δημοτικό κατάστημα Γαύδου, η κυρία Σακελλαροπούλου, εξέφρασε τη χαρά της που βρίσκεται στη Γαύδο, λέγοντας ότι κάθε φορά που επισκέπτεται ένα ακριτικό νησί, νιώθει πως η καρδιά του ελληνισμού χτυπάει πιο δυνατά· πως κάθε πράξη και κάθε λέξη μετρούν διπλά.

«Κι αυτό γιατί η απόφαση των νησιωτών μας να ζήσουν στη μεθόριο της πατρίδας μας, υπογραμμίζοντας την ελληνικότητά της με την ζωντανή και δραστήρια παρουσία τους, ενέχει αναμφισβήτητα ηρωισμό. Δεν παραμένουν στον τόπο της καταγωγής τους, επειδή έτυχε να γεννηθούν εκεί. Δεν αντιμετωπίζουν την απομόνωση και τις δυσκολίες της χειμερινής περιόδου προσβλέποντας απλώς στην ανταποδοτική ευφορία των καλοκαιρινών μηνών. Μένουν στα νησιά τους από επιλογή. Η απόφασή τους είναι μια εκδήλωση γνήσιου πατριωτισμού. Μια πράξη με εξαιρετική εθνική σημασία» επισήμανε η κα Σακελλαροπούλου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε συγκινημένη που βρίσκεται στο νοτιότερο ελληνικό και ταυτόχρονα ευρωπαϊκό άκρο, όπως τόνισε, συμπληρώνοντας ότι η Γαύδος αποτελεί «ένα κομμάτι ελληνικής γης καταμεσής στο λιβυκό πέλαγος, έναν τόπο σπάνιας ομορφιάς, που δεν απεμπόλησε τον σεβασμό προς τη φύση στον βωμό του εφήμερου κέρδους. Έναν τόπο όπου ο άνθρωπος αισθάνεται, μέσα από τον δεσμό με τον φυσικό κόσμο, ισορροπία σώματος και πνεύματος».

Αναφέρθηκε σε ιστορικά στοιχεία για την Γαύδο και τον ρόλο της, προσθέτοντας ότι «σήμερα η όμορφη αυτή ακριτική γωνιά, με όλους εσάς, σταθερούς φύλακες των συνόρων τής Ελλάδας και της Ευρώπης, μας γεμίζει με συναισθήματα εθνικής αυτοπεποίθησης και περηφάνιας».

Η κα Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα που όπως είπε γνωρίζει ότι αντιμετωπίζει το νησί με την ανεξέλεγκτη αύξηση του τουρισμού που απειλεί να διαταράξει το ευαίσθητο οικοσύστημα των παράκτιων αμμοθινών και να υποβαθμίσει έναν από τους τελευταίους περιβαλλοντικούς θησαυρούς της Ευρώπης.

«Γνωρίζω τις ελλείψεις σε νερό, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, το ατελέσφορο των ως τώρα γεωτρήσεων, όπως και τα σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης που αντιμετωπίζετε. Αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζονται περισσότερα έργα οδοποιίας και διευθέτησης των ομβρίων υδάτων, ότι είναι απαραίτητη η εγκατάσταση μονάδων βιολογικού καθαρισμού, ότι επείγει η ενεργειακή αυτονόμηση του νησιού» σημείωσε.

Τέλος δήλωσε ότι αποτελεί μεγάλη χαρά για εκείνη που από σήμερα είναι και εκείνη δημότης της Γαύδου, αναφέροντας ότι αντιλαμβάνεται «την υποχρέωση της Πολιτείας να είναι παρούσα και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της πατρίδας μας, και ιδίως στα ακριτικά της νησιά, που μέσα σε αντίξοες συνθήκες διατηρούν ζωντανές, διάσπαρτες στα πελάγη μας, κοιτίδες ελληνισμού».

