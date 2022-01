Μήνυμα στήριξης Ελπιδοφόρου στην Ουκρανία: «Καταδικάζουμε τον πολιτικό και εκκλησιαστικό επεκτατισμό του Κρεμλίνου»

Μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος επισκέφθηκε την Ουκρανή πρέσβη στην Ουάσιγκτον, Οκσάνα Μαρκάροβα.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Αρχιεπίσκοπος σημειώνει ότι κατά την επίσκεψη «εξέφρασα την πλήρη υποστήριξή μας προς τον ουκρανικό λαό», προσθέτοντας:

«Καταδικάζουμε τον πολιτικό και εκκλησιαστικό επεκτατισμό του Κρεμλίνου και επαινούμε τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης».

I visited the Ambassador of Ukraine @omarkarova in Washington, D.C., and expressed our full support for the Ukrainian people. We decry the Kremlin’s political and ecclesiastical imperialism and laud the stance of the American government. pic.twitter.com/FDTqJEM8kv

— Elpidophoros (@Elpidophoros) January 21, 2022