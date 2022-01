Πάιατ για σταθμό LNG στην Αλεξανδρούπολη: Mεγάλο βήμα για την ενεργειακή ασφάλεια

Την Τελική Επενδυτική Απόφαση (FID) για την κατασκευή του πλωτού Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) Αλεξανδρούπολης, που έλαβε σήμερα η εταιρεία που αναπτύσσει το έργο, χαιρέτισε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρεϊ Πάιατ.

Ειδικότερα, μέσω Twitter, ο κ. Πάιατ εξέφρασε τα συγχαρητήρια του και χαρακτήρισε την απόφαση «ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για την ενεργειακή ασφάλεια και το κλίμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

A big step forward for energy security and climate SE Europe. Congratulations all around. https://t.co/Pdfd1Raayo

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) January 28, 2022