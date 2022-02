Τσίπρας για θάνατο ομογενών στην Ουκρανία: Η ρωσική εισβολή πρέπει να σταματήσει αμέσως

Την ανάγκη επιστροφής στον δρόμο της διπλωματίας υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των ομογενών που έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία.

«Περισσότεροι αθώοι νεκροί στην Ουκρανία. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των συμπατριωτών μας που σκοτώθηκαν. Η ρωσική εισβολή πρέπει να σταματήσει αμέσως. Πρέπει να επιστρέψουμε στον δρόμο της διπλωματίας» σημειώνει σε ανάρτησή του στο Twitter στα αγγλικά.

More innocent people dead in Ukraine. Deepest condolences to the families of our compatriots that were killed. The Russian invasion has to stop immediately. We need to return to the path of diplomacy.

— Alexis Tsipras (@tsipras_eu) February 26, 2022