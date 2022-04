Τζέφρι Πάιατ για EastMed: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας

Με την Ευρωπαία επίτροπο Ενέργειας Κάντρι Σίμσον συναντήθηκε στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρεϊ Πάιατ.

Great to run into Commissioner @KadriSimson on sidelines of @delphi_forum – sharing the outstanding 🇺🇸🇬🇷 energy partnership and U.S. support for Greece’s leadership role on East Med energy cooperation, 3+1 process, leading energy transition and diversification for SE Europe. pic.twitter.com/DZN08c017a

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) April 8, 2022