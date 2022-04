Μητσοτάκης: Εποικοδομητική συνομιλία με Μπλίνκεν – Στενός συντονισμός ενάντια στις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εποικοδομητική τη συνομιλία του με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ.

Όπως τόνισε, Ελλάδα και ΗΠΑ, ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, συνεχίζουν τον στενό συντονισμό ενάντια στις απρόκλητες στρατιωτικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Constructive discussion with @SecBlinken. Greece and the U.S. continue our close coordination as NATO Allies against Russia’s unprovoked military attacks on Ukraine.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 21, 2022