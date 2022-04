Νίκος Δένδιας: Ενημέρωσε τον Γάλλο πρέσβη για την τουρκική προκλητικότητα

Συνάντηση με τον πρέσβη της Γαλλίας, Πατρίκ Μεζονάβ, πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ελληνογαλλική συνεργασία και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Ο υπουργός ενημέρωσε επίσης τον Γάλλο πρέσβη για την κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα στο Αιγαίο, όπως με τις υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους από τουρκικά μαχητικά.

I met with #France Ambassador P.Maisonnave. Bilateral cooperation & 🇷🇺invasion in 🇺🇦 in focus. I also informed 🇫🇷Ambassador on the Turkish illegal activity in the Aegean, such as the overflights of Greek territory by Turkish fighter aircrafts. pic.twitter.com/Dg8gmkbOVr

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 28, 2022