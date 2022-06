Θεωρείο: Ο Καραμανλής και η τελευταία ​​​​​​​υποψηφιότητα

Η στήλη έχει γράψει ουκ ολίγες φορές πως τα σενάρια περί αποχώρησης του Κώστα Καραμανλή από την πολιτική ουδέποτε είχαν αντίκρισμα στην πραγματικότητα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός δεν είχε πάρει οριστικές αποφάσεις. Και ακόμα δεν έχει πάρει. Εικάζω ωστόσο, βλέποντας το πολιτικό κλίμα μετά την ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής, πως οι περισσότερες πιθανότητες κλίνουν πλέον προς μία ακόμα θητεία στη Βουλή. Για τελευταία φορά. Οι λόγοι είναι δύο: αφενός ο ίδιος με την ομιλία του έδειξε πως είναι απόλυτα ενεργός πολιτικά και παράλληλα έχει τη δυνατότητα να μιλάει σε κοινά που κινούνται στις παρυφές της Κεντροδεξιάς. Δεύτερον, με τον μεγάλο στόχο να είναι η αυτοδυναμία, ούτε το Μαξίμου έχει κάποιον λόγο να θέλει κανέναν –πόσω μάλλον τον επί 12 χρόνια πρόεδρο της Ν.Δ.– εκτός ψηφοδελτίων.

Μαξίμου προς Π. Κυριακού

Ενα επιπλέον στοιχείο που µε οδηγεί στο ίδιο συµπέρασµα ήταν η τοποθέτηση Οικονόµου στο τελευταίο µπρίφινγκ, που ήταν στα όρια της αποθέωσης για τον πρώην πρωθυπουργό, χαρακτηρίζοντας την οµιλία του «µια εξαιρετική ανάλυση», που «ανέδειξε παραστατικά, όπως το κάνει πάντοτε µε ευθύνη, την ανάγκη για εθνική οµοψυχία». ∆εν θυµάµαι άλλη φορά τον εκπρόσωπο να µιλάει µε τόσο θερµά λόγια για πολιτικό που είναι εκτός του κύκλου της κυβέρνησης και ως εκ τούτου το εκλαµβάνω ως µήνυµα του Μαξίµου στην Παναγή Κυριακού για συστράτευση στις εκλογές.

Φαρμακερό σχόλιο

Μένω στην οµιλία Καραµανλή η οποία αποτέλεσε το κύριο θέµα στα κυβερνητικά και νεοδηµοκρατικά παρασκήνια τις τελευταίες ηµέρες. Απαντες εστίασαν στις αιχµές Καραµανλή για τις ΗΠΑ, ο πρώην πρωθυπουργός ωστόσο έκανε ένα πολύ πιο φαρµακερό σχόλιο για τη Γερµανία. Συγκεκριµένα, µιλώντας για την κοινή εξωτερική και αµυντική πολιτική της Ευρώπης, χαιρέτισε τους χειρισµούς Μακρόν και Ντράγκι, αλλά και την απόφαση της Γερµανίας να εξοπλιστεί, προσθέτοντας, «αρκεί βέβαια να το βλέπει µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο».

Ηρωες

Φεύγω από πρώην και πάω στον νυν. Ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Ψέριµο είχε τετ α τετ µε τους ψαράδες του νησιού, τους οποίους ευχαρίστησε λέγοντάς τους ότι επιτελούν ουσιαστικά «ένα εθνικό έργο». Εκείνοι από την πλευρά τους του έδειξαν φωτογραφίες – ντοκουµέντα, πώς ψαρεύουν ανάµεσα σε τουρκικά πλοία που συνεχώς τους παρενοχλούν.

Μήνυμα Μπέρμποκ

Στο Πακιστάν θα βρίσκεται η Γερµανίδα ΥΠΕΞ Αναλένα Μπέρµποκ, πριν πατήσει σε ελληνικό έδαφος την ερχόµενη Τετάρτη, όπου θα έχει συνάντηση µε τον Ελληνα πρωθυπουργό και τον ΥΠΕΞ Νίκο ∆ένδια. Την εποµένη η κ. Μπέρµποκ θα µεταβεί στην Αγκυρα για συνάντηση µε τον Τσαβούσογλου. Ποιο είναι το µήνυµα, θα µου πείτε. Από το Πακιστάν, «στον δρόµο της» ήταν πρώτα η Αγκυρα, αλλά η «πράσινη» ΥΠΕΞ επέλεξε να έρθει πρώτα στην Ελλάδα προκαλώντας την ενόχληση των Τούρκων.

Ξανά Ζέρβας

Επειδή ακούγονται πολλά σενάρια για τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, οι πληροφορίες της στήλης είναι οι εξής: η Ν.∆. στις επόµενες εκλογές θα στηρίξει την υποψηφιότητα Ζέρβα δίχως περιστροφές, καθώς υπάρχει εκτίµηση στο πρόσωπό του. Και η εκτίµηση αυτή πηγάζει καθώς στην κυβέρνηση θεωρούν τον Ζέρβα έναν «καθαρό παίκτη» που παρότι δεν στηρίχθηκε στις προηγούµενες εκλογές από τη Ν.∆., που είχε στηρίξει Ταχιάο, και τις εκλογές κέρδισε και, κυρίως, ουδέποτε δηµιούργησε το παραµικρό πρόβληµα στην κυβέρνηση.

Η εξίσωση Νίκα

Και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν ακουστεί παρόµοια σενάρια περί πιθανών υποψηφιοτήτων και στήριξης από τη Ν.∆. Η πραγµατικότητα είναι παρόµοια –αλλά όχι ακριβώς ίδια– µε της Θεσσαλονίκης. Στο Μαξίµου εκτιµούν τον Νίκα και δεν υπάρχει περίπτωση να τον αδειάσουν. Εάν επιλεγεί τελικά άλλο πρόσωπο –θα σας δώσω άλλη φορά πλήρες ρεπορτάζ– τότε αυτό θα γίνει κοινή συναινέσει µε τον νυν περιφερειάρχη. Σε κάθε περίπτωση µέχρι τις εθνικές εκλογές δεν πρόκειται να κουνηθεί φύλλο.

Ο φοιτητής Πιερρακάκης

Τη συμμετοχή του ως φοιτητής στο think tank Center for American Progress είχε την ευκαιρία να θυμηθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δραστήριο ινστιτούτο, του οποίου είναι συνιδρυτής ο –ελληνικής καταγωγής– Τζον Ποντέστα, «δεξί χέρι» τόσο του Μπιλ Κλίντον όσο και του Μπαράκ Ομπάμα. Αφορμή ήταν η συνάντησή του με τη Νίρα Τάντεν κατά την παρουσίαση που είχε ο υπουργός στους επικεφαλής των αμερικανικών ψηφιακών υπηρεσιών. Η Τάντεν αποτελεί ένα από τα πιο έμπιστα πρόσωπα του προέδρου Μπάιντεν και έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους ως εργαλείο πολιτικής. Στη συνάντησή τους, η σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου, η οποία είχε διατελέσει επικεφαλής του ινστιτούτου, αναφέρθηκε στην παρουσία του νεαρού τότε Πιερρακάκη στο γνωστό αμερικανικό think tank, εξαίροντας ταυτόχρονα την καλή δουλειά που κάνει ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας.

Ελληνικό χιούμορ

Στην επιτροπή Μετανάστευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης, στην οποία προεδρεύει ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, συµµετέχει και ο πρώην πρόεδρος των Εργατικών της Βρετανίας Τζέρεµι Κόρµπιν. Στο τέλος της τελευταίας συνεδρίασης, που τελείωσε νωρίτερα του αναµενοµένου, ο Ρουσόπουλος έκανε µικρό χιούµορ: είπε στα µέλη πως η επιτροπή τελειώνει νωρίτερα για να απολαύσουν τα µέλη το Παρίσι, ενώ απευθυνόµενος στον Κόρµπιν τού είπε πως έχει τον χρόνο να µεταβεί στο Λονδίνο για να προλάβει τους εορτασµούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας, προκαλώντας την αντίδραση του Κόρµπιν πως προτιµά να µείνει στο Παρίσι για µέρες.

Η γενιά του ’80

Η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να στηρίξει έναν νέο άνθρωπο για γραμματέα του κόμματος, τον 34χρονο Παύλο Μαρινάκη (φωτ.), δεν του βγήκε μόνο επί της ουσίας, καθώς ο νεαρός δικηγόρος κάνει καλή δουλειά, αλλά δημιούργησε και «γραμμή». Ακολούθησε η εκλογή της 38χρονης Ράνιας Σβίγκου στη θέση της γραμματέως του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα αναμένεται να εκλεγεί γραμματέας του ΠΑΣΟΚ ο 36χρονος Ανδρέας Σπυρόπουλος. Ολοι τους γεννημένοι τη δεκαετία του ’80.