Θεωρείο: Τοξικότητα και εκλογικά σενάρια

Παράθυρο εκλογών

Ο πρωθυπουργός, χθες, επανέφερε το θέμα των εκλογών στο τέλος της τετραετίας, λέγοντας πως είναι ζήτημα θεσμικής τάξεως. Είμαι βέβαιος πως ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει εκλογές στο τέλος, αφού αυτό του ταιριάζει καλύτερα και ως φιλοσοφία. Από την άλλη, όμως, ο πρωθυπουργός άφησε με πολύ προσεκτικό τρόπο ανοικτό παράθυρο για εκλογές νωρίτερα, όταν είπε πως «ο πολιτικός διάλογος της αντιπολίτευσης έχει ξεπεράσει τα όρια», διότι «υπάρχει μηδενιστική κριτική για όλα». Αυτό μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη πάσα για να προκηρύξει εκλογές το φθινόπωρο, καθώς εάν η αντιπολίτευση συνεχίσει την ακραία πόλωση, τότε η χώρα θα βρίσκεται σε τοξικό προεκλογικό κλίμα από τον Σεπτέμβριο έως του χρόνου την άνοιξη. Και εκεί ο Μητσοτάκης μπορεί, αφού το θέλετε έτσι, να «πάμε» και ας αποφασίσει ο λαός.

Τι ζητάει η Αυστρία για τα Βαλκάνια

Σε κείμενα της εφημερίδας μπορείτε να διαβάσετε πλήρες ρεπορτάζ για τη σύνοδο στη Θεσσαλονίκη και τη σημασία που έχει για τα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Αυστρία δεν θα είναι παρούσα, καθώς δεν ανήκει στο «σχήμα», αλλά αυτό δεν σημαίνει πως παραδοσιακά –από την εποχή της Αυστροουγγαρίας– δεν κοιτάζει προς τα Βαλκάνια. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, ο ΥΠΕΞ Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ και η υπουργός για την Ε.Ε. και το Σύνταγμα, Καρολάιν Εντσταντλερ, έστειλαν πρόσφατα επιστολές προς τον Μπορέλ και τον επίτροπο Διεύρυνσης, Ολιβερ Βαρχέλι, με τις οποίες προειδοποιούν για «υψηλό κίνδυνο» και για «αρνητικές παράπλευρες επιπτώσεις» για τη σταθερότητα των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, λόγω της ρωσικής εισβολής. Ζητούν μάλιστα συγκεκριμένα αποτελέσματα μέχρι τον Ιούνιο: έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία, απελευθέρωση του καθεστώτος βίζας για το Κοσσυφοπέδιο και χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Σκέψεις «οut of the box»

Γενικά η συζήτηση είναι ενεργή σε όλη την Ευρώπη, όπου υπάρχει προβληματισμός ότι τα Βαλκάνια μπορεί να μείνουν πίσω, λόγω Ουκρανίας που «επείγει». Στο ίδιο πλαίσιο, οι Αυστριακοί κάνουν την πρόταση να επανεξεταστεί η διαδικασία διεύρυνσης της Ε.Ε. ενόψει των αιτήσεων προσχώρησης από την Ουκρανία, τη Γεωργία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, και να υιοθετηθούν νέοι τρόποι σκέψεις («think out of the box») λένε…

Επιτυχία Δένδια

Μένω στα εξωτερικά. Ιδιαίτερα θετικά έχει σχολιαστεί το γεγονός πως στη σύνοδο της νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη, την ερχόμενη Παρασκευή, θα παραστεί σύσσωμο το τριμελές προεδρείο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με προεδρεύοντα τώρα τον κ. Τζαφέροβιτς. Το γεγονός αυτό θεωρείται από πολλούς και σαν «μαγνήτης» για την έλευση τόσο του καγκελαρίου Σολτς όσο και του διδύμου Φον ντερ Λάιεν και Μισέλ, καθώς η συγκεκριμένη χώρα αποτελεί «κλειδί» για τα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η έλευση και των τριών δεν ήρθε αυτομάτως. Αποτελεί μία επιτυχία του Νίκου Δένδια, ο οποίος τον τελευταίο ένα χρόνο έχει καταναλώσει χρόνο και κεφάλαιο στις σχέσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Χαρακτηριστικό είναι πως από τις αρχές του 2021 έως τώρα έχει συναντηθεί τρεις φορές με την ομόλογό του Μπιζέρα Τούρκοβιτς.

Πάσα

Την ώρα που η Ελλάδα δίνει μάχες σε όλα τα επίπεδα ώστε να αναχαιτίσει την επιθετικότητα των απέναντι και να διασφαλίσει τη νομιμότητα στο Αιγαίο, υπάρχουν εγχώριες εξαιρέσεις. Την καταγγελία έκανε ο Γιάννης Οικονόμου, σημειώνοντας πως ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στ. Κούλογλου «άκουγε με σεβασμό τον κ. Αποστολόπουλο να υβρίζει την Ελλάδα και να εξαπολύει κατηγορίες ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου πως τάχα το Λιμενικό μας “πετάει τους ανθρώπους στη θάλασσα αντί να τους διασώζει”» δίνοντας πάσα για γκολ κατευθείαν στην Τουρκία. Το ερώτημα που έκλεινε η παρέμβαση ήταν σαφές: το θέμα δεν είναι η γνώμη των Κούλογλου και Αποστολόπουλου, αλλά του Τσίπρα.