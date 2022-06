Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Σοκαριστική η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τις αμβλώσεις

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, σύζυγος του πρωθυπουργού, σε ανάρτησή της στα social media, καταδικάζει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τις αμβλώσεις.

«Είναι σοκαριστικό και αποκαρδιωτικό να βλέπεις την ανατροπή της απόφασης Roe v Wade μετά από σχεδόν 50 χρόνια. Οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν. Αυτά είναι θεμελιώδη δικαιώματα».

It is shocking and heartbreaking to see Roe v. Wade overturned after almost 50 years. Women should have the right to choose. These are fundamental rights.

