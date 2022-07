ΗΠΑ: Η επιστολή των 35 βουλευτών σε Μπάιντεν – «Όχι» στην πώληση των F-16 στην Τουρκία

Συνολικά 35 βουλευτές Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών υπογράφουν την επιστολή που εστάλη προς τον Τζο Μπάιντεν και στην οποία ζητείται να μην πωληθούν στην Τουρκία αμερικανικά οπλικά συστήματα, με φόντο τις συζητήσεις για πώληση F-16, αλλά και εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος στόλου της Άγκυρας.

Την αποστολή της επιστολής προς τον Λευκό Οίκο, το περιεχόμενο της οποίας είχε γίνει γνωστό προ ημερών, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Twitter o Δημοκρατικός βουλευτής Φρανκ Παλόν.

I sent a bipartisan letter to @POTUS today expressing opposition to the proposed sale of F-16 fighter jets to Turkey. We must not support Turkey’s military until tangible steps are taken to stop Erdoğan’s destabilizing actions and violations of international law. pic.twitter.com/mY2dAiTcyx

— Rep. Frank Pallone (@FrankPallone) July 8, 2022