Δεύτερο βήμα για την προμήθεια F-35 από τις ΗΠΑ – Δρομολογείται το σχέδιο συμφωνίας

Σε συζητήσεις σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση σταδιακής ένταξης αεροσκαφών πέμπτης γενιάς F-35 στην Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε χθες ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ βρέθηκε στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας, όπου βρίσκονται τα γραφεία της αεροναυπηγικής εταιρείας Λόκχιντ Μάρτιν αλλά και η γραμμή παραγωγής. Μετά την επιστολή αιτήματος (Letter of Request) για επιστολή προσφοράς και αποδοχής (Letter of Offer and Acceptance), βήμα το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, η Αθήνα φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει στο επόμενο που δεν είναι άλλο από τη συμφωνία για τα πρώτα 20 F-35 (Letter of Agreement). Παρά το γεγονός ότι οι διαδικασίες αυτές μοιάζουν γραφειοκρατικές, είναι απολύτως απαραίτητες προκειμένου η Ελλάδα να ενταχθεί σταδιακά και στο πλάνο παραδόσεων αεροσκαφών, τα οποία μετά την έκρηξη του πολέμου στην Ουκρανία συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον ολοένα και περισσότερων πελατών. Μόλις πριν από λίγα 24ωρα έγινε γνωστό το ενδιαφέρον και της Τσεχίας, ενώ τους επόμενους μήνες η ζήτηση αναμένεται να ενταθεί, γεγονός το οποίο προκύπτει και από την πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης να αυξηθεί κατά το δυνατόν το ανώτατο όριο ετήσιας παραγωγής F-35.

Δρομολογείται το σχέδιο συμφωνίας – Τα γραφεία της Λόκχιντ Μάρτιν στο Τέξας επισκέφθηκε ο Ν. Παναγιωτόπουλος.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος ξεναγήθηκε χθες στη γραμμή παραγωγής, ενώ ανέβηκε σε F-35, όπου και του παρουσιάστηκαν ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του πέμπτης γενιάς αεροσκάφους. Σήμερα ο κ. Παναγιωτόπουλος θα μεταβεί στο Ορλάντο, όπου είναι κεντρικός ομιλητής εκδήλωσης. Νωρίτερα ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε επαφές στο Κογκρέσο, μεταξύ άλλων με τον πρόεδρο της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Aμυνας, οι δύο άνδρες συζήτησαν για τη διεύρυνση και εμβάθυνση της Στρατηγικής Αμυντικής Σχέσης Ελλάδος και ΗΠΑ, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και τις ευρύτερες γεωπολιτικές προκλήσεις ασφαλείας. Ο κ. Παναγιωτόπουλος αναγνώρισε τον ρόλο του κ. Μενέντεζ τόσο στη σύσφιγξη των διμερών σχέσεων όσο και στην προώθηση θεμάτων που αφορούν την Ελλάδα και την ελληνοαμερικανική κοινότητα στις ΗΠΑ. Οπως ήταν αναμενόμενο, ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στην προκλητική και παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο.

Είχε, επίσης, επαφές με στελέχη του think tank «Rand Corporation», ενώ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της επιτροπής αμυνας της Γερουσίας Τζακ Ριντ και το μέλος της επιτροπής αμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Ρότζερς. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά το γεγονός ότι ο κ. Ρότζερς δεν συμφωνούσε με τις βασικές ελληνικές θέσεις σχετικά με την Τουρκία, άκουσε με μεγάλη προσοχή τον υπουργό Εθνικής Αμυνας. Ο κ. Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε ακόμα με το μέλος του Congressional Caucus on Hellenic Issues Γκας Μπιλιράκη και με τον εκτελεστικό διευθυντή του Hellenic American Leadership Council (HALC) Εντι Ζεμενίδη.