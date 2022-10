Πλακιωτάκης για ναυάγια σε Λέσβο και Κύθηρα: Η ανοχή της Τουρκίας στους διακινητές κόστισε ζωές

Αυστηρή ανακοίνωση για τα δύο ναυάγια μεταναστών σε Κύθηρα και Λέσβο εξέδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, ζητώντας από την Τουρκία να σεβαστεί τη συμφωνία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως σχολιάζει ο υπουργός Ναυτιλίας, η ανοχή της Τουρκίας στα κυκλώματα των αδίστακτων διακινητών κόστισε ανθρώπινες ζωές για μια ακόμη φορά

«Όσο η τουρκική ακτοφυλακή δεν εμποδίζει τη δράση τους, τόσο οι διακινητές στοιβάζουν δυστυχισμένους ανθρώπους, χωρίς μετρά ασφαλείας, σε σκάφη που δεν αντέχουν στις καιρικές συνθήκες, θέτοντας τις ζωές τους σε θανάσιμο κίνδυνο», αναφέρει ο κ. Πλακιωτάκης.

Στη συνέχεια, προσθέτει ότι οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και εθελοντών διέσωσαν χθες δεκάδες ανθρώπους – όχι, όμως, όλους.

Και καταλήγει: «Η Τουρκία οφείλει να σεβαστεί τη συμφωνία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο δεν το κάνει, θα θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές».

Αντίστοιχα, διπλό μήνυμα σε Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, με αφορμή τα δύο ναυάγια με νεκρούς και αγνοούμενους.

«Επείγον κάλεσμα στην Τουρκία να λάβει άμεσα μέτρα για να προληφθούν άλλες παράτυπες αποχωρήσεις, ιδιαίτερα λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών. Ήδη σήμερα χάθηκαν πολλές ζωές στο Αιγαίο, άνθρωποι πνίγονται σε μη αξιόπλοα σκάφη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει» έγραψε στο Twitter ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Urgent call to 🇹🇷 to take immediate action to prevent all irregular departures due to harsh weather conditions. Already today many lives lost in the Aegean, people are drowning in unseaworthy vessels. EU must act.

