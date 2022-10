Μητσοτάκης: Περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών δεσμών Ελλάδας – Ιαπωνίας

Την πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα για τη δημιουργία ενός φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την πρωινή συνάντησή του, στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντιπροσωπεία του εθνικού ιαπωνικού φορέα επιχειρήσεων KEIDANREN και υψηλόβαθμα στελέχη κορυφαίων ιαπωνικών επιχειρήσεων που πραγματοποιούν επίσκεψη στη χώρα μας.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε επίσης τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται για ιαπωνικές επιχειρήσεις ενώ η ιαπωνική αντιπροσωπεία, από την πλευρά της, εξέφρασε ενδιαφέρον για τη διερεύνηση της δυνατότητας επενδύσεων στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης περαιτέρω τρόπους προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα μας, αύξησης του αριθμού τουριστών από την Ιαπωνία και συνεργασιών στην ευρύτερη περιοχή μας, με έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την ελληνική πλευρά, ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης ‘Αννα-Μαρία Μπούρα, ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης και ο σύμβουλος της Πρεσβείας, στη Διεύθυνση Ασίας και Ωκεανίας Δημήτριος Μιχαλόπουλος.

Εκ μέρους της ιαπωνικής αντιπροσωπείας συμμετείχαν ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Γιασουνόρι Νακαγιάμα, ο αντιπρόεδρος του KEIDANREN, πρόεδρος της Επιτροπής για την Ευρώπη του KEIDANREN και εκτελεστικός αντιπρόσωπος της Hitachi Ltd., Τοσιάκι Χιγκασιχάρα, ο πρόεδρος της Επιτροπής για την Ευρώπη του KEIDANREN και ανώτερος εταιρικός σύμβουλος της Sumitomo Life Insurance Company, Γιοσίο Σάτο, ο πρόεδρος της Υποεπιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού της Επιτροπής για την Ευρώπη στο KEIDANREN και εκτελεστικός σύμβουλος της Hitachi Ltd., Ακίρα Σιμίτζου, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη των ιαπωνικών εταιρειών Japan Airlines Co. Ltd., Hitachi Ltd., Hitachi Europe GmbH, Nomura Holdings Inc., Sumitomo Deutschland GmbH, ANA Holdings Inc., Mitsubishi Electric Europe B.V. και Sumitomo Life Insurance Company.

Ο διάλογος που έγινε στην έναρξη της συνάντησης, έχει ως εξής:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλωσήρθατε στην Αθήνα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μία αντιπροσωπεία σημαντικών ιαπωνικών επιχειρήσεων τρέφει ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Πάντα ήμουν σταθερός υποστηρικτής της ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας. Και πιστεύω πως η επίσκεψή σας πραγματοποιείται την κατάλληλη στιγμή ώστε να συζητήσουμε περαιτέρω τους οικονομικούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες μας.

Όπως γνωρίζετε, η ελληνική οικονομία τα πάει αρκετά καλά τα τελευταία 3 χρόνια, σημειώνοντας καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την ευρωζώνη όσον αφορά την ανάπτυξη. Έχουμε την ταχύτερη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ευρωζώνη. Και καταφέραμε να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε έναν ελκυστικό προορισμό για άμεσες ξένες επενδύσεις, αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα αλλά και τη σημαντική περιφερειακή μας θέση.

Επομένως, πιστεύω πως αυτή είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή να συζητήσουμε περισσότερο λεπτομερώς τη δυνατότητα να καλλιεργήσουμε ισχυρότερους οικονομικούς δεσμούς, στο επίπεδο άμεσων επενδύσεων από ιαπωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες δεν θα στοχεύουν μόνο στην ελληνική αγορά αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και να διερευνήσουμε την προοπτική για περισσότερες ελληνικές εξαγωγές στην Ιαπωνία και να αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι διατηρούμε παραδοσιακούς οικονομικούς δεσμούς κυρίως στον τομέα της ναυτιλίας. Πολλοί Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν επιλέξει και συνεχίζουν να επιλέγουν την Ιαπωνία για τη ναυπήγηση των πλοίων τους. Έχουμε επίσης τομείς κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής αλλά και κοινή κατανόηση για το πόσο σημαντικό είναι το Διεθνές Δίκαιο στην επίλυση διαφορών σε θαλάσσιες ζώνες. Έχουμε κοινά προβλήματα σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα και κοινές προκλήσεις.

Και βεβαίως, μπορούμε να συζητήσουμε την ενίσχυση των δεσμών μας σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Αυτή η χρονιά ήταν μια χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό μας. Και θα θέλαμε να δούμε περισσότερους Έλληνες να ταξιδεύουν στην Ιαπωνία και περισσότερους Ιάπωνες να ταξιδεύουν στην Ελλάδα.

Και βέβαια -όπως θα γνωρίζετε- σχεδιάζουμε μια προσωπική μου επίσημη επίσκεψη, ελπίζω συνοδεία μιας σημαντικής αντιπροσωπείας επιχειρηματιών, στην Ιαπωνία, κάποια στιγμή στις αρχές του 2023. Και λαμβάνοντας υπόψη πως θα έχετε την προεδρία του G7, πιστεύω ότι αυτή θα είναι η κατάλληλη στιγμή να επισκεφθώ την Ιαπωνία. Σταματώ εδώ. Καλώς ήρθατε και πάλι στην Ελλάδα και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για τη χώρα μας.

Γιοσίο Σάτο: Σας ευχαριστώ πολύ, εξοχότατε, κ. Πρωθυπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ που αφιερώνετε τον χρόνο σας στην αντιπροσωπεία KEIDANREN, παρά το τόσο επιβαρυμένο πρόγραμμά σας.

Το όνομα μου είναι Γιοσίο Σάτο και είμαι πρόεδρος της Επιτροπής για την Ευρώπη του KEIDANREN. Είμαι επικεφαλής αυτής της αποστολής από κοινού με τον κ. Τοσιάκι Χιγκασιχάρα, ο οποίος συμπροεδρεύει μαζί μου στην Επιτροπή.

Ιαπωνία και Ελλάδα είναι ναυτικά έθνη και αναπτύσσουν διμερείς σχέσεις, αφού μοιράζονται κοινές αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Σε επίπεδο οικονομίας, η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά σταθερής ανάκαμψης έχοντας ξεπεράσει την οικονομική κρίση.

Το εμπόριο ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Ελλάδα αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό με βάση τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ – Ιαπωνίας. Επισκεπτόμαστε λοιπόν τη χώρα σας ως ένας υψηλού επιπέδου φορέας μεγάλων ιαπωνικών επιχειρήσεων.

Εν τω μεταξύ, η παγκόσμια κοινότητα είναι αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις. Η επίθεση κατά της Ουκρανίας ήταν μια κατάφωρη παραβίαση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογηθεί ή να γίνει ανεκτή. Θα πρέπει να αντιδράσουμε ενωμένοι, ενισχύοντας την αλληλεγγύη των χωρών που μοιράζονται κοινές αξίες με στόχο να αποτρέψουμε μονομερείς αλλαγές του status quo δια της βίας. Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις επιδεινώνονται, η μείωση της εξάρτησής μας αποτελεί κοινό μας ενδιαφέρον.

Κατά την παραμονή μας στην Αθήνα, επιθυμούμε να μάθουμε για τη στρατηγική σας για τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού, καθώς τόσο η Ιαπωνία όσο και η Ελλάδα εισάγουν σημαντικές ποσότητες ενεργειακών πόρων. Από πέρυσι επίσης, ανυπομονούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για το πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τον στόχο για το πως μπορούμε να επαναφέρουμε να λειτουργεί με τάξη μια ελεύθερη και ανοιχτή διεθνής οικονομία, εν μέσω μιας τόσο δύσκολης γεωγραφικά πολιτικής κατάστασης.

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να ενημερωθούμε για τις προοπτικές της σχέσης σας με την Κίνα, καθώς η χώρα σας έχει εγκαθιδρύσει στενές οικονομικές σχέσεις με την Κίνα μέσω της Πρωτοβουλίας “One Belt and One Road”. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, ο φορέας KEIDANREN επιδιώκει να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Ιαπωνίας – Ελλάδας μέσω της διπλωματίας του ιδιωτικού τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ