ΥΠΕΞ Λιβύης για Δένδια: «Καταδικάζουμε και θα λάβουμε μέτρα»

Την καταδίκη του για την ματαίωση της επίσκεψης του Νίκου Δένδια στην Τρίπολη εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών της κυβέρνησης της λιβυκής πρωτεύουσας, στον απόηχο του διπλωματικού επεισοδίου που προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα Libya Review, σε σχετική ανακοίνωση το λιβυκό ΥΠΕΞ αναφέρει:

«Ο Νίκος Δένδιας έφτασε στην Τρίπολη αλλά αρνήθηκε να αποβιβαστεί από το αεροπλάνο και λίγο αργότερα αποφάσισε να αναχωρήσει. Η υπουργός Εξωτερικών Νάιλα Μανγκούς τον περίμενε για να τον καλοσωρίσει. Καταδικάζουμε την ενέργεια αυτή και θα λάβουμε μέτρα».

#BREAKING

– Libyan Foreign Ministry: Greek FM Nikos Dendias arrived in Tripoli but refused to get off the plane & shortly after that decided to departure.

– Foreign Minister Najla Al-Mangoush was waiting to welcome him.

– We condemn this & will take actionhttps://t.co/PzK4AXbBsr pic.twitter.com/ugCmyVkUs1

— Libya Review (@LibyaReview) November 17, 2022