Μητσοτάκης: Μία εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο για όσους έφυγαν εξαιτίας της πυρκαγιάς

Μία εβδομάδα δωρεάν διακοπές στην Ρόδο σε όσους τουρίστες αναγκάστηκαν να διακόψουν την παραμονή τους στο νησί εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών που ξέσπασαν στο νησί το προηγούμενο χρονικό διάστημα θα προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση, όπως προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, θα προσφέρει μία εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο την ερχόμενη άνοιξη ή το φθινόπωρο» για όλους όσους τις έχασαν λόγω των πυρκαγιών, σημείωσε ο πρωθυπουργός μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο βρετανικό κανάλι ITV.

‘Rhodes today is more welcoming than ever, the island is back to normal.’

‘The Greek government will offer 1 week of free holiday on Rhodes next spring or fall for all of those whose holiday was cut short due to the wild fires.’

