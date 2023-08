Μητσοτάκης σε Ζελένσκι: Η αλληλεγγύη μας υπήρξε έμπρακτη εξ αρχής, θα συνεχιστεί

«Δεν υπάρχει περίπτωση να αναγνωρίσουμε ποτέ την παράνομη προσάρτηση περιοχών της Ουκρανίας από τη Ρωσία. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και σε κάθε παράνομο κατοχικό τετελεσμένο», τόνισε κατηγορηματικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Και η δική μας χώρα γνώρισε στο παρελθόν αναθεωρητισμό άλλων χωρών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τους ιστορικούς δεσμούς της Ελλάδας με την Ουκρανία, αναφερόμενος στους πολίτες ελληνικής καταγωγής – «κανείς δεν ξεχνά τα εγκλήματα της μαρτυρικής Μαριούπολης, το ίδιο ισχύει και για την Οδησσό, όπως και το Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας σας». Και πρόσθεσε: «Καταδικάζουμε απερίφραστα τα εγκλήματα πολέμου, που πρέπει να βρουν τιμωρία από τη διεθνή δικαιοσύνη».

«Η Ρωσία χρησιμοποίησε ως όπλο το φυσικό αέριο και πρόσφατα τερμάτισε τη συμφωνία για τα σιτηρά. Οι συνέπειες του πολέμου, ξεπερνούν τα όρια της ηπείρου μας. Πάνω από το 50% των σιτηρών εξάγονται με πλοία ελληνικών συμφερόντων. Η Ελλάδα εφαρμόζει όλες κυρώσεις προς τη Ρωσία, θα συνδράμουμε στην ευρωπαϊκή σας πορεία», είπε.

Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι με τον πρόεδρο Ζελένσκι υπέγραψαν κοινή δήλωση για την ευρωατλαντική πορεία της Ουκρανίας: «Είμαστε συνοδοιπόροι και συμπαραστάτες», είπε και υπογράμμισε: «Η αλληλεγγύη μας υπήρξε έμπρακτη εξ αρχής, θα συνεχιστεί».

«Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι κόμβος, σύντομα θα είναι νέα πόλη-πύλη φυσικού αερίου. Η παρουσία σας εδώ έχει ξεχωριστή σημασία. Η πρωτοβουλία για το δρόμο των δυτικών Βαλκανίων αναβαθμίζεται», τόνισε.

Καταλήγοντας, είπε ότι η Ελλάδα θα είναι παρούσα στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, με έμφαση στην Οδησσό και έκλεισε τις δηλώσεις του επικαλούμενος μία φράση του Καζαντζάκη από την Ασκητική: «Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: “Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;” Πολέμα!».

Αρχίζοντας τις δηλώσεις του, ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι με αυτή τη συνάντηση θα «δώσουμε νέα ώθηση στις σχέσεις μας», λέγοντας ότι ανέφερε στον Έλληνα πρωθυπουργό τα προβλήματα και τις ανάγκες της Ουκρανίας, ευχαριστώντας ταυτόχρονα την Ελλάδα για τη συνεργασία.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη βοήθειας από την Ελλάδα «στην προετοιμασία των πιλότων μας στα F-16» και ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό «για την πρόταση να υποστηρίξετε την προετοιμασία των πιλότων μας».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «χρειαζόμαστε βοήθεια για να είναι σταθερός ο διάδρομος για τα σιτηρά», για να εκδηλώσει την ικανοποίησή, ότι «ελληνικές εταιρείες είναι έτοιμες να μεταφέρουν τα ουκρανικά σιτηρά».

Ο κ. Ζελένσκι αναφέρθηκε και στην υπόσχεση Μητσοτάκη για την ανοικοδόμηση της Οδησσού.

«Ευχαριστούμε την Ελλάδα για την υποστήριξη της όσον αφορά στη συμμετοχή της Ουκρανίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος και έκλεισε τις δηλώσεις του λέγοντας: «Ευχαριστώ την Ελλάδα, ζήτω η Ουκρανία».

Μετά τις κοινές δηλώσεις με τον κ. Μητσοτάκη, ο πρόεδρος Ζελένσκι μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έχει συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Προηγήθηκε κατ’ ιδίαν συνάντηση του με τον Έλληνα πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς και διευρυμένη συνάντηση με συμμετοχή αντιπροσωπειών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας κατόπιν πρόσκλησης που του απηύθυνε ο κ. Μητσοτάκης.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη Ζελένσκι στην Ελλάδα – και πρώτη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς εκκρεμούσε από την Άνοιξη του 2021.

Ταυτόχρονα, ο κ. Ζελένσκι συναντά για πρώτη φορά στο άτυπο δείπνο που οργανώνει ο πρωθυπουργός τους ηγέτες της περιοχής – παρουσία της ηγεσίας της Ε.Ε.

Στο Μαξίμου υπάρχει η εκτίμηση ότι με το δείπνο κορυφής, απόψε, εκπέμπεται μέσω Ελλάδας ισχυρό μήνυμα στήριξης της Ουκρανίας και της ευρωατλαντικής προοπτικής ολόκληρης της περιοχής και ακόμα ισχυρότερο μήνυμα ότι ο δρόμος αυτός για ολόκληρη την περιοχή περνά μέσα από την Αθήνα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει ότι η Ελλάδα, η οποία στάθηκε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας από την πρώτη στιγμή, στηρίζοντας την Ουκρανία χωρίς αστερίσκους, θα συνεχίζει να στηρίζει αμυντικά και ανθρωπιστικά την Ουκρανία και την ευρωατλαντική της προοπτική.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέχεια των αποφάσεων του ΝΑΤΟ –τόσο στη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης, όσο και στο Βίλνιους– η Ελλάδα προσχώρησε στην Διακήρυξη των ηγετών των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας, στην οποία επαναλαμβάνονται οι αποφάσεις της Συμμαχίας και επαναβεβαιώνεται η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας –αμυντικά και οικονομικά για την ανοικοδόμησή της– τόσο διμερώς όσο και μέσω της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ.

«Ο χρόνος της επίσκεψης Ζελένσκι στην Αθήνα που οργανώθηκε υπό συνθήκες μυστικότητας για λόγους ασφαλείας την ημέρα της έλευσης των ηγετών της περιοχής δεν είναι τυχαίος και αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και στην ευρωατλαντική προοπτική τόσο των Βαλκανίων όσο και της Ανατολικής Γειτονίας (παρούσα θα είναι και η πρόεδρος της Μολδαβίας), καθώς η Αθήνα γίνεται η γέφυρα συνάντησής που φέρνει κοντά όλους τους ηγέτες της περιοχής από τα Βαλκάνια μέχρι την Ουκρανία», συμπληρώνουν κυβερνητικές πηγές.

Ο πρωθυπουργός σε tweet του σημειώνει: «Είναι χαρά μου να καλωσορίσω τον Πρόεδρο Ζελένσκι στην Αθήνα! Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας καθώς υπερασπίζεται την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Και στεκόμαστε στο πλευρό του γενναίου λαού της Ουκρανίας, καθώς αγωνίζεται για την ελευθερία και την ανεξαρτησία του».

