Στέφανος Κασσελάκης: Και επίσημα υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

Tην υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και επίσημα το πρωί της Τρίτης, με ανάρτησή του στα social media ο Στέφανος Κασσελάκης.

Στο κείμενο της ανακοίνωσης, η οποία συνοδεύεται από βίντεο, αναφέρει:

«Με λένε Στέφανο και έχω να σας πω κάτι.

Γεννήθηκα στο Μαρούσι το 1988.

Σε μία χώρα με κληρονόμους πρωθυπουργούς. Σε μία οικογένεια με αυτοδημιούργητους γονείς. Η μητέρα μου, οδοντίατρος, δούλευε μέρα νύχτα να στηρίξει τον πατέρα μου όσο εκείνος άρχιζε την εταιρεία του. Τελικά η εταιρεία μεγάλωσε και εγώ βρέθηκα να μεγαλώνω στην Εκάλη.

Μόνο που αυτή η ευμάρεια ήταν τελικά επιφανειακή – όπως ήταν και της Ελλάδας.

Το παραδικαστικό κύκλωμα χτύπησε τους γονείς μου και τους πήρε ό,τι είχαν και δεν είχαν.

Έτσι, στα 14 μου βρέθηκα μόνος μου στην Αμερική. Όχι για πολυτέλεια. Από ανάγκη. Ήμουν τυχερός που ένα από τα παλαιότερα σχολεία των ΗΠΑ μού έδωσε πλήρη υποτροφία. Και αργότερα, η υποτροφία Ανδρέα Δρακόπουλου μού επέτρεψε να φοιτήσω στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.

Το 2009, στα 21 μου, εν μέσω οικονομικής κρίσης, βρήκα δουλειά στην Goldman Sachs και είδα από κοντά τι είναι Κεφάλαιο. Το να αγοράζεις τον κόπο του άλλου φτηνά. Το πόση αλαζονεία φέρνει το χρήμα.

Γι’ αυτό και άφησα αυτήν τη δουλειά. Πήρα δάνειο με προσωπική εγγύηση, και τρία χρόνια μετά κατάφερα να μπω στην ποντοπόρο ναυτιλία. Διαχειριζόμενος ρίσκο όλο το 24ωρο.

Μετά από πολύ ιδρώτα, πήρα μια μεγάλη οικονομική ανάσα.

Αλλά υπάρχει μια άλλη ανάσα, πολύ πιο σημαντική: Είναι η ανάσα της ελευθερίας.

Γνώρισα τον Τάιλερ στα 31 μου. Νοσοκόμος στις ΜΕΘ, ξαγρυπνούσε δίπλα στους ασθενείς, ενώ έκανε το διδακτορικό του με το φως της ημέρας. Και όπως είχα δει από τους γονείς μου στα εύκολα και στα δύσκολα, όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο καλύτερο από σένα, κάνεις ό,τι μπορείς να τον κρατήσεις, ό,τι και να λένε οι άλλοι.

Δεν έχω γκέι ατζέντα. Έχω ανθρώπινη ατζέντα. Με προτάσεις που τις διαβάσατε πριν από μερικές μέρες, που άλλοι φοβούνται να τις πουν.

Προνόμια για λίγους και εκλεκτούς τέλος, διαφάνεια παντού, τομές σε υγεία, παιδεία, εργασία, δικαιοσύνη, διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας, κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας στον στρατό.

Έχω επίγνωση ότι δε διαθέτω κομματική προϋπηρεσία. Η προϋπηρεσία μου είναι στην εργασία και στην κοινωνική ζωή.

Η υποψηφιότητα που τώρα θέτω δείχνει έναν άλλο δρόμο: Από την κοινωνία, για την κοινωνία.

Αρκετές γενιές χάθηκαν. Έφτασε η ώρα να φτιάξουμε το Ελληνικό Όνειρο που τόσο έχουμε ανάγκη.

Με ένα κράτος που διασφαλίζει ισοτιμία στην ευκαιρία. Με έναν πολίτη που το μέλλον του δεν προδιαγράφεται από το πού και πώς γεννήθηκε.

Για να γίνει το Ελληνικό Όνειρο πραγματικότητα, πρέπει να νικήσουμε όσους ωφελούνται από μία Ελλάδα άγονο χωράφι και όχι Ευρώπη στην πράξη.

Θέλετε να βάλετε απέναντι στον κληρονόμο Μητσοτάκη ένα άτομο αυτοδημιούργητο;

Θέλετε να βάλετε απέναντι στους δήθεν άριστους ένα άτομο που μιλάει καλύτερα αγγλικά από αυτούς, που τους έχει κερδίσει σε μαθηματικούς διαγωνισμούς και πτυχία;

Θέλετε να βάλετε απέναντι στον Πρωθυπουργό της δήθεν οικονομικής σταθερότητας ένα άτομο που ξέρει καλύτερα χρηματοοικονομικά και επιχειρείν από εκείνον, επειδή έχει δουλέψει και επιχειρήσει;

Θέλετε να βάλετε απέναντι στον σκηνοθετημένο Πρωθυπουργό του Γκρίνμπεργκ έναν άνθρωπο με ενσυναίσθηση;

Θέλουμε να βάλουμε απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάποιον που θα τον νικήσει;

Εγώ έχω όρεξη, δεν έχω καμία απολύτως εξάρτηση, δεν μπορούν να με εξαγοράσουν, όπως δεν μπόρεσαν να εξαγοράσουν τον Αλέξη.

Η υποψηφιότητά μου είναι ριζοσπαστική. Όπως και η ζωή μου.

Πάμε μαζί με σχέδιο. Το Ελληνικό Όνειρο δεν έχει χαθεί. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Καιρός να αναγεννηθούμε. Καιρός ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει και πάλι νικητής. Καιρός η σύγχρονη Αριστερά να γίνει πράξη. Καιρός να κάνουμε τον κάθε πολίτη υπερήφανο».

Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες

Όπως έγραφε η «Κ» στο σημερινό της φύλλο, ο Στέφανος Κασσελάκης είναι γεγονός πως έχει δώσει ένα νέο ενδιαφέρον στην εσωκομματική κούρσα, καθώς αποτελεί μια μεταβλητή που η Εφη Αχτσιόγλου, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νίκος Παππάς και ο Στέφανος Τζουμάκας δεν φαίνεται να είχαν υπολογίσει κατά την προεκλογική εκστρατεία τους. Πέρασε κάτω από τα «ραντάρ» τους δημιουργώντας νέα δεδομένα και αλλάζοντας τις ισορροπίες.

Είναι γεγονός πως ο χρόνος που έχει μπροστά του ο κ. Κασσελάκης δεν επαρκεί για να κάνει την καμπάνια την οποία θα ήθελε. Ωστόσο εκτιμάται ότι μετά τη διπλή συντριβή του καλοκαιριού, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ανάγκη από κάτι νέο. Μπορεί να συνέβαλαν και οι πυρκαγιές, όμως υπάρχουν στελέχη στην Κουμουνδούρου που θεωρούν πως οι υπάρχουσες υποψηφιότητες «έκαναν κοιλιά» μέσα στο καλοκαίρι. Οι επικριτές της υποψηφιότητάς του μιλούν ήδη για μια αποπολιτικοποιημένη συμμετοχή, χωρίς να είναι καν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Εφη Αχτσιόγλου είναι μέχρι αυτή την ώρα το φαβορί για την επικράτηση στις 10 Σεπτεμβρίου. Και επειδή έχει καταγραφεί μια ρευστοποίηση των τάσεων όλο το τελευταίο διάστημα, αρκετοί επισημαίνουν πως μπορεί να αλλάξει τις αρχικές στοχεύσεις της. Από το επιτελείο της δεν κάνουν εκτιμήσεις, αλλά σίγουρα αρκετοί στην Κουμουνδούρου δεν απέκλειαν ακόμη και την επικράτηση από τον πρώτο γύρο συγκεντρώνοντας το 50%+1 των ψήφων.

Τη «σφήνα» Κασσελάκη θα μελετήσουν και στο επιτελείο του Ευκλείδη Τσακαλώτου, καθώς στο περιβάλλον του θεωρούσαν πως υπάρχει μια δυναμική που αποτυπώνεται στις περιοδείες και δείχνει πως μπορεί να πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο. Ενδεχομένως η νέα υποψηφιότητα να απασχολεί περισσότερο τον Νίκο Παππά, καθώς η ξεκάθαρη υποστήριξη που έχει ο κ. Κασσελάκης από τον Παύλο Πολάκη καταδεικνύει πως το «μπλοκ» των προεδρικών θα σπάσει για άλλη μία φορά. Η δράση του Χανιώτη βουλευτή, άλλωστε, είναι παράλληλη και δείχνει πως οι τόνοι θα ανέβουν κατακόρυφα. Με ανάρτησή του στα social media επιτέθηκε στην Εφη Αχτσιόγλου για τη συνέντευξη που παραχώρησε στον Δημήτρη Δανίκα, αναρτώντας φωτογραφία με παλαιότερο άρθρο του δημοσιογράφου εναντίον του.

Θύμισε μάλιστα με ειρωνική διάθεση την αποστροφή της κ. Αχτσιόγλου σε παλαιότερη συνέντευξη, στην οποία είχε αναφέρει: «Να μην αδικούμε τους δημοσιογράφους και να μη μας αδικούν και αυτοί». Η μάχη ήδη φουντώνει, με τον Στέφανο Κασσελάκη να απαντάει στο Facebook σε ανάρτηση που αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Ξεκίνησαν ήδη τον βρώμικο πόλεμο».

Η άνοδος στα «σκαλιά» της Κουμουνδούρου

Μόλις 35 ετών, αμερικανοτραφής και αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, ο Στέφανος Κασσελάκης κατάφερε να αιφνιδιάσει τους πάντες στην Κουμουνδούρου. Η επαφή του με τον ΣΥΡΙΖΑ προέκυψε μετά τη συμμετοχή που είχε στον τομέα Διαφάνειας του κόμματος. Από εκεί και μετά ξεκίνησε να κάνει «άλματα» στην ιεραρχία της Κουμουνδούρου, καθώς ο Παύλος Πολάκης, ως επικεφαλής τομεάρχης, τον ξεχώρισε για τις ικανότητές του. Προτάθηκε να στελεχώσει το «think tank» και μέσω αυτού έγινε η πρώτη επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα. Τις γνώσεις και τις απόψεις του εκτίμησε από την πρώτη στιγμή ο πρώην πρωθυπουργός και τελικά εντάχθηκε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας ως εκπρόσωπος του απόδημου ελληνισμού μαζί με τον Οθωνα Ηλιόπουλο και τη Νατάσσα Ρωμανού.

Το κακό εκλογικό αποτέλεσμα του Μαΐου και η ανάγκη να βγουν στο προσκήνιο φρέσκα πρόσωπα με επιστημονικό προφίλ οδήγησαν τον Αλέξη Τσίπρα να του προτείνει να συμμετάσχει στην εκλογική επιτροπή του κόμματος που ανέλαβε να «τρέξει» όλο τον προεκλογικό αγώνα του Ιουνίου.

Πριν ο Στέφανος Κασσελάκης ανέβει αρκετά γρήγορα τα «σκαλιά» της Κουμουνδούρου φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα Χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις Διεθνείς Επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Για χρόνια αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα «CVfromGreece».

Ψάχνοντας στην Κουμουνδούρου για καταξιωμένους επιχειρηματίες που θα συνδράμουν στην προσπάθεια ανοίγματος σε νέα κοινά, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι επιτυχημένες επενδυτικές επιλογές του στον χώρο της ναυτιλίας. Στα 30 του ήταν πλοιοκτήτης και ιδρυτής εταιρείας, της οποίας είχε τη διαχείριση και την εποπτεία δημιουργώντας όλη την υποδομή. Γεννήθηκε στο Μαρούσι το 1988, κατάγεται από τα Χανιά και είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων.