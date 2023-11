Μητσοτάκης για Γλυπτά του Παρθενώνα: Σκεφτείτε να κόβαμε στη μέση τη Μόνα Λίζα

Για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μίλησε, μεταξύ άλλων θεμάτων, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο βρετανικό δίκτυο BBC.

«Νομίζω ότι [τα Γλυπτά του Παρθενώνα] δείχνουν καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο και χτίστηκε για αυτό τον σκοπό. Δεν είναι θέμα επιστροφής εκθεμάτων των οποίων αμφισβητείται η ιδιοκτησία. Αυτά τα Γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα και ουσιαστικά εκλάπησαν. Είναι ένα ζήτημα επανένωσης», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

«Αν σας έλεγα ότι θα κόψουμε στα δύο τη Μόνα Λίζα και η μισή θα ήταν στο Λούβρο και η άλλη μισή στο Βρετανικό Μουσείο, θα μπορούσαν οι θεατές να εκτιμήσουν την ομορφιά αυτού του πίνακα; Αυτό ακριβώς συνέβη με τα Γλυπτά του Παρθενώνα».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «συνεχίζουμε να ασκούμε πίεση» με σκοπό «να επιτευχθεί μια συμφωνία που ουσιαστικά θα αποτελεί συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου». Ωστόσο, ο πρωθυπουργός είπε ότι «δεν έχουμε κάνει όση πρόοδο θα θέλαμε στις διαπραγματεύσεις, αλλά είμαι υπομονετικός. Θα συνεχίσω να επιμένω σε αυτές τις διαπραγματεύσεις».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το αν πιστεύει πως η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα θα επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του, είπε: «Το ελπίζω. Μόλις επανεξελέγην, έχω ολόκληρη τη θητεία μπροστά μου».

“If I told you [to] cut the Mona Lisa in half… do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting?”

Greek PM Kyriakos Mitsotakis says returning the Elgin Marbles to Greece is about “reunification” not “ownership”

