Εντός και Εκτός: Ελληνικά βλήματα στην Ουκρανία μέσω ΗΠΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να είναι σχεδόν αόρατος πλέον στην επικοινωνία, ωστόσο οι ανάγκες σε πυρομαχικά παραμένουν πιεστικές. Οι Ουκρανοί εξακολουθούν να ρίχνουν ό,τι τους στέλνουν οι Δυτικοί, γι’ αυτό και οι Αμερικανοί ανέλαβαν –ξανά– ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια αναπλήρωσης πυρομαχικών. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, σ’ αυτό το πλαίσιο οι Αμερικανοί συζητούν με την Ελλάδα για την πώληση συνολικά 75.000 βλημάτων πυροβολικού από το απόθεμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι Αμερικανοί θα αγοράσουν συνολικά 50.000 βλήματα διαμετρήματος 105 χιλιοστών, 20.000 διαμετρήματος 155 χιλιοστών και 5.000 μεγαλύτερου διαμετρήματος 203 χιλιοστών και οι διαπραγματεύσεις είναι σε τελική φάση. Το συνολικό τίμημα που διαπραγματεύεται να πουλήσει τα 75.000 βλήματα η ελληνική πλευρά αγγίζει τα 47 εκατ. δολάρια, με βάση την τιμή που συζητείται ανά βλήμα.

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

Από πλευράς εμπορικής δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο δίλημμα, ιδιαιτέρως καθώς η πώληση πραγματοποιείται μέσα από την ασφαλή (και συνήθη) οδό της διακρατικής συμφωνίας. Οι τιμές που έχει επιτύχει η ελληνική πλευρά στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε τελική φάση θεωρούνται συμφέρουσες. Ενώ σε τεχνοκρατικό επίπεδο, εκείνο δηλαδή των εμπειρογνωμόνων του Στρατού Ξηράς, η πώληση εγκρίθηκε καθώς τα βλήματα χαρακτηρίστηκαν «εύχρηστα, μη επιχειρησιακά αναγκαία». Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από την αρχή του πολέμου η Ελλάδα έχει παραχωρήσει μεγάλο αριθμό αυτού του τύπου των πυρομαχικών προς την Ουκρανία, αυτή τη φορά, ωστόσο, με τιμές δευτερογενούς αγοράς. Οι διαπραγματεύσεις αυτές ήταν χρήσιμες για την ελληνική πλευρά, όχι μόνο για το όφελος, καθώς εξασφαλίζεται ένας πόρος που θα αξιοποιηθεί από τις Ενοπλες Δυνάμεις, αλλά και για να γίνει αντιληπτό ότι η παραγωγή πυρομαχικών μπορεί να είναι ευρύτερα επικερδής. Αυτή η διάσταση δεν αφορά, βεβαίως, τις Ενοπλες Δυνάμεις, αλλά την αμυντική βιομηχανία, η οποία πρέπει κάποια στιγμή να λειτουργήσει και εμπορικά. Είδαμε πού έφτασαν τα ΕΑΣ με τη νοοτροπία ΔΕΚΟ.

TO ΠΡΟΣΩΠΟ

Η σκηνή από τη θρυλική κωμωδία των Μόντι Πάιθον «Η ζωή του Μπράιαν», που διαδραματίζεται την εποχή της ρωμαϊκής κατοχής της Ιουδαίας. Σε μια από τις γνωστές σκηνές ο –εκ των πρωταγωνιστών– Τζον Κλιζ στρατολογεί έναν πλανόδιο Εβραίο μικροπωλητή στο «Λαϊκό Μέτωπο Ιουδαίας» (People’s Front of Judea), σημειώνοντας ότι αν μισούν κάποιους περισσότερο από τους Ρωμαίους, αυτοί είναι οι συμμετέχοντες στο… «Μέτωπο Ιουδαϊκού Λαού» (People’s Front of Judea). Η ταινία είναι του 1979. Και τότε ήταν γνωστές οι πολυδιασπάσεις των διαφόρων πολυδιασπάσεων της Αριστεράς, που την καθιστούσαν πρακτικά μη κυβερνητική δύναμη. Αν βάλετε στη θέση του Τζον Κλιζ οποιονδήποτε από όλους όσοι διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους (ας μείνουμε σε βιβλικό πλαίσιο), ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον ένα «ακάθαρτο» ιδεολογικά κόμμα, τότε έχετε ανά χείρας τη διαχρονική συνταγή της διάσπασης εις το τετράγωνο, που χαρακτηρίζει τον πυρήνα ενός κόμματος που φαίνεται ότι βρίσκεται σε αποδρομή, τουλάχιστον με βάση τη μορφή που το γνωρίζαμε έως σήμερα. Σε μια εποχή όπου οι ιδεολογικές συγκρούσεις βρίσκονται σε άλλο πεδίο, οι μάχες για το ποιος διαθέτει ένα κάποιο κομματικό pedigree ανοίγει τον δρόμο στη ρευστοποίηση. Τι να πει κάποιος στους αντιμαχόμενους του ΣΥΡΙΖΑ; «Always look on the bright side of life», όπως κλείνει και «Η ζωή του Μπράιαν»…

Ο ΤΟΠΟΣ

Οι Βρυξέλλες, όπου θα βρεθεί σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο πλαίσιο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Οπως η στήλη σάς είχε ενημερώσει το περασμένο Σάββατο, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ έκανε τετραήμερη περιοδεία στα Δυτικά Βαλκάνια σε κράτη-μέλη και μη. Ο κ. Στόλτενμπεργκ φαίνεται ότι επιθυμεί να μεταδοθεί μήνυμα πως δεν πρέπει να επιτραπεί να υπάρξει κενό ασφαλείας στα Βαλκάνια. Κύριες πηγές ανησυχίας είναι η απουσία διαλόγου μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας, αλλά και η πάντα αμφίρροπη κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Αν και θεωρείται θετική εξέλιξη ότι η Μόσχα δεν έβαλε βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επιμήκυνση της τρέχουσας αποστολής της Ε.Ε. (ALTHEA), η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Ο κ. Γεραπετρίτης είχε συζητήσει για όλα αυτά με τον κ. Στόλτενμπεργκ στη συνάντηση που είχαν τον περασμένο Ιούλιο και φαίνεται ότι η ελληνική οπτική γωνία εκτιμάται.

Η ΑΤΑΚΑ

«Δεν τους θεωρώ μεγάλη απώλεια. Σας το λέω ξεκάθαρα. Θα κατέβουνε και δεν θα πάρουνε πάνω από 1%-1,5%. Και το θεωρώ πολύ. Διότι εγώ ξέρω τι απηχούν στην ευρεία ομάδα, η οποία υπάρχει, των μελών του ΣΥΡΙΖΑ». Τάδε έφη (Status 107,7) ένα παλαιό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ με βαθιά γνώση των εσωτερικών συσχετισμών και –προπάντων– αριστερός, ο Ευάγγελος Αντώναρος.