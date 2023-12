Ελληνοτουρκικά: Πολυεπίπεδες διμερείς συμφωνίες με Αγκυρα

Επτά συνολικά μνημόνια κατανόησης, επτά διακηρύξεις και μία συμφωνία που αφορούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων υπεγράφησαν χθες μεταξύ των υπουργών των δύο χωρών στο πλαίσιο του 5ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Αρχικά η μία συμφωνία που υπεγράφη ήταν στον τομέα της παιδείας, όπου ο υπ. Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Τούρκος ομόλογός του Γιουσούφ Τεκίν συμφώνησαν στην ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων στον κλάδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η συμφωνία εστιάζει στην αναγνώριση διπλωμάτων τεχνικής εκπαίδευσης, στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, στην οργάνωση κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για διδάσκοντες και σπουδαστές και στις ανταλλαγές σπουδαστών.

Μνημόνια κατανόησης

Οι δύο χώρες υπέγραψαν συνολικά επτά μνημόνια κατανόησης. Το πρώτο είναι μεταξύ ΑΔΜΗΕ – TEIAS και αφορά στον τομέα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο γενικός διευθυντής Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς του ΑΔΜΗΕ Δημήτρης Μίχος και ο πρόεδρος TEIAS Ορχάν Καλντιρίμ. Το μνημόνιο αφορά τη δημιουργία νέας διασυνδετικής γραμμής μεταξύ Νέας Σάντας και Μπαμπαέσκι με στόχο την αναβάθμιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Τουρκίας και την αύξηση του όγκου αμφίδρομης ροής ενέργειας κατά 600 MW.

Το δεύτερο αφορά τον τομέα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και το υπέγραψαν ο υπ. Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Αναφέρεται στην ανάπτυξη δομών δικτύωσης μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων των δύο χωρών, καθώς και στην αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Το τρίτο μνημόνιο υπεγράφη μεταξύ ECG και Eximbak και αφορά τον τομέα των εξαγωγών. Το υπέγραψαν ο υφ. Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης και o CEO της Turk Eximbank Αλί Γκενί και προωθεί τη συνεργασία των φορέων Export Credit Greece και Turk Eximbank, με σκοπό την αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών.

Η συνεργασία περιλαμβάνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων σε Ελλάδα, Τουρκία και τρίτες χώρες.

Το τέταρτο μνημόνιο κατανόησης αφορά τον τομέα των επενδύσεων και υπεγράφη μεταξύ EG και Invest in TR με τις υπογραφές του Κώστα Φραγκογιάννη και του προέδρου του Invest in Turkiye Μπουράκ Νταγκλίογλου. Το μνημόνιο αναφέρεται στη συνεργασία των φορέων Enterprise Greece και Invest in Turkiye, με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων με τη δημιουργία σταθερού και ευέλικτου επενδυτικού κλίματος.

Το πέμπτο μνημόνιο μεταξύ EG – TOBB που αφορά τον τομέα των επενδύσεων και επιχειρήσεων υπεγράφη πάλι από τον Κώστα Φραγκογιάννη και τον αντιπρόεδρο του ΤΟΒΒ Τσενγκίζ Γκενάι και αφορά τη συνεργασία των φορέων Enterprise Greece και Union of Chambers and Commodity Exchanges Of Turkiye (TOBB), με σκοπό τη στήριξη των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών.

Τέλος, υπεγράφη μνημόνιο στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών με έμφαση στην προστασία ΑμΕΑ από την υπ. Οικογενειακής Πολιτικής και Κοινωνικής Συνοχής Σοφία Ζαχαράκη και τον Τούρκο ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν και μνημόνιο στον τομέα του αθλητισμού από τους Γιώργο Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν που προβλέπει μεταξύ άλλων τη συνεργασία και τις ανταλλαγές μεταξύ εθνικών ομοσπονδιών και αθλητικών ομίλων.

Οριστικοποιήθηκε ότι οι Τούρκοι πολίτες θα μπορούν να επισκέπτονται δέκα ακριτικά νησιά της Ελλάδας με βίζα.

Διακηρύξεις

Οι δύο χώρες υπέγραψαν επτά κοινές δηλώσεις – διακηρύξεις. Η πρώτη αφορά τον τομέα του τουρισμού και την υπέγραψαν η υπ. Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη και ο Τούρκος υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Ερσόι.

Στο πλαίσιο αυτό συμφωνούν να συνέρχεται κάθε χρόνο η κοινή επιτροπή τουρισμού με σκοπό να προωθεί την άμεση συνεργασία ταξιδιωτικών φορέων και τουριστικών πρακτόρων, να ενισχύει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών, να διερευνά τις δυνατότητες για κοινές τουριστικές επενδύσεις, με απώτερο στόχο την αύξηση των τουριστικών ροών.

Η δεύτερη διακήρυξη μεταξύ ΓΓΕΤ – TUBITAK προβλέπει συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και υπεγράφη μεταξύ του υπ. Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα και του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Προβλέπει πως οι εθνικοί φορείς έρευνας και τεχνολογίας των δύο χωρών θα προκηρύξουν κοινό διαγωνισμό στους τομείς: βιοεπιστημών, υγείας, φαρμακευτικών προϊόντων, αγροδιατροφής, κυκλικής οικονομίας, βιώσιμης ενέργειας, δομικών υλικών, πολιτισμού, τουρισμού και δημιουργικής βιομηχανίας.

Η τρίτη διακήρυξη αφορά τη σύγκληση Κοινής Επιτροπής Οικονομίας και Εμπορίου (JEC – JETCO) και υπεγράφη από τον κ. Φραγκογιάννη και τον Τούρκο υφυπουργό Εμπορίου Σεζάι Ουτσαρμάκ. Οι δύο πλευρές συμφωνούν στη σύγκληση της 6ης Συνόδου Κοινής Επιτροπής Οικονομίας και Εμπορίου, που η τουρκική πλευρά έχει προτείνει να πραγματοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2024 στην Κωνσταντινούπολη.

Η τέταρτη διακήρυξη αφορά συνεργασία στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης και την υπέγραψαν ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης και ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν. Οι δύο πλευρές εκφράζουν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα των αγροτικών καλλιεργειών, να συνεργαστούν στην αντιμετώπιση πλημμυρών ή ξηρασίας, να συνεργαστούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών και να καταπολεμήσουν την παράνομη αλιεία.

Η πέμπτη διακήρυξη αφορά την τελωνειακή συνεργασία και την υπέγραψαν ο πρόεδρος Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής και ο Τούρκος υφ. Εμπορίου Σεζάι Ουτσαρμάκ. Οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών αρχών.

Η έκτη διακήρυξη αφορά τη διοργάνωση Hackathon. Οι δύο πλευρές προγραμματίζουν τη διοργάνωση διαδικτυακού διαγωνισμού με ενεργό συμμετοχή μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νεοφυών επιχειρήσεων, εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων των δύο χωρών.

Η έβδομη και τελευταία διακήρυξη αφορά τη σύγκληση τεχνικής επιτροπής για 2η γέφυρα στον Εβρο – Εγνατία. Υπογράφουν ο CEO Εγνατίας Κωνσταντίνος Κουτσούκος και ο Τούρκος αν. διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αυτοκινητοδρόμων Τουρκίας Σελαχατίν Μπαϊραμτσαβούς.

Βίζα για δέκα νησιά

Την ίδια ώρα, μπορεί να μην υπήρξε υπογραφή μεταξύ των δύο χωρών –καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκό θέμα– αλλά επισημοποιήθηκε διά στόματος πρωθυπουργού πως οι Τούρκοι πολίτες θα μπορούν να επισκέπτονται δέκα ακριτικά νησιά της Ελλάδας με βίζα. Πρόκειται για τη Λήμνο, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Ρόδο, τη Σύμη, το Καστελλόριζο, τη Σάμο, τη Λέρο, την Κάλυμνο, την Κω. Πρόκειται για ένα αίτημα της Τουρκίας για το οποίο η Ελλάδα είχε τον μεσολαβητικό ρόλο στις Βρυξέλλες.

Οι Τούρκοι θα μπορούν να επισκέπτονται τα δέκα ελληνικά νησιά για επτά ημέρες όλο τον χρόνο μέσω της χορήγησης βίζας, με τον Ελληνα πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μια πρωτοβουλία με ένα ισχυρό μήνυμα.