Συνάντηση Δένδια με τον Βρετανό ομόλογό του στο Λονδίνο – Τι συζήτησαν

Η κατάσταση στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την Ερυθρά Θάλασσα και η περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών σχέσεων Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Δένδια με τον Βρετανό υπουργό Αμυνας James Heappey στην πρεσβευτική κατοικία στο Λονδίνο.

«Αναφερθήκαμε ακόμη στην επιχείρηση “Prosperity Guardian”, ενώ ενημέρωσα τον κ. Heappey για την ελληνική συμμετοχή στην επιχείρηση “Aspides” της Ε.Ε. στην Ερυθρά Θάλασσα. Επισήμανα ότι η Ελλάδα, η χώρα με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο, θα υπερασπίσει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια των ναυτικών, σε συνεργασία με τους συμμάχους και εταίρους της. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συζήτησης για την προώθηση της αμυντικής μας συνεργασίας, ενημέρωσα για τη δημιουργία του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας στις Ενοπλες Δυνάμεις, προσκαλώντας το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετάσχει σε αυτό. Συζητήσαμε επίσης για την πιθανή παραχώρηση ναρκοθηρευτικών από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα», έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο «Χ» ο κ. Δένδιας.

