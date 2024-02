Ομόφυλα ζευγάρια: «Ιστορική στιγμή» – Κοινή δήλωση από 28 πρεσβείες στην Αθήνα

Κοινή δήλωση με την οποία χαιρετίζουν την απόφαση του ελληνικού Κοινοβουλίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο εξέδωσαν 28 πρεσβείες στην Αθήνα, σήμερα Παρασκευή.

Μερικές ώρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου που παρέχει στα ομόφυλα ζευγάρια τα ίδια δικαιώματα στον γάμο με τα ετερόφυλα, οι πρεσβείες 28 χωρών της Δύσης κάνουν λόγο για «ιστορική στιγμή».

«Θα θέλαμε με να καλωσορίσουμε την έγκριση της νομοθεσίας για την ισότητα στον γάμο και την αναγνώριση των οικογενειών του ιδίου φύλου», αναφέρει η κοινή δήλωση.

A joint statement by the Embassies of

🇳🇱🇧🇪🇨🇦🇪🇸🇿🇦🇳🇴🇸🇪🇦🇷🇮🇸🇵🇹🇩🇰🇫🇷🇳🇿🇺🇾🇬🇧🇮🇪🇱🇺🇺🇸🇨🇴🇦🇺🇫🇮🇩🇪🇲🇹🇦🇹🇨🇱🇲🇽🇨🇭🇪🇪

on the Greek Parliament's vote yesterday introducing marriage equality in Greece

