Οταν έκλεισαν τα φώτα της Βουλής Ν.Δ και ΣΥΡΙΖΑ το γιόρτασαν

Δεν ήταν πολλοί, αλλά ήταν ενθουσιασμένοι. Περίπου 300 άνθρωποι, στο πάνω μέρος της πλατείας Συντάγματος, περίμεναν να ακούσουν από την οθόνη που είχε στηθεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες αυτής της χώρας. Μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, η αγωνία –ή, μάλλον, η αδημονία– ήταν αυτό που χαρακτήριζε όλα τα παρευρισκόμενα άτομα: «Λες να μην περάσει;».

Γιουχαΐσματα για βουλευτές κομμάτων που καταψήφισαν, χειροκροτήματα για τη Μαρία Συρεγγέλα, τον Ακη Σκέρτσο και τον Σπύρο Μπιμπίλα. Οταν κλείνει ο ήχος από το Κανάλι της Βουλής για την καταμέτρηση… σιωπή. «Είμαι εδώ για το ανθρώπινο δικαίωμα που θα έπρεπε να υπάρχει για όλους», είπε στην «Κ» η 21 ετών Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου.

Η 20χρονη Νικολέτα Κουρούση είπε ότι βρέθηκε στο Σύνταγμα για τα αυτονόητα. Η 43χρονη Νικολέτα Μπαλοθιάρη συμμετείχε για το αυτονόητο ζήτημα της ισότητας: «Αφού μπορώ εγώ ως στρέιτ, γιατί να μην μπορούν όλοι;». Ο 40χρονος Γιώργος Ξυπόλυτος κατέβηκε στο Σύνταγμα, όπως λέει, διότι είναι ομοφυλόφιλος και διότι «είναι πραγματικά σημαντική ημέρα, αφού στην ηλικία μου βλέπω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο δεν πίστευα ότι θα φτάναμε ποτέ, δεν περίμενα ισότητα στον γάμο – κι αυτό ψυχολογικά με επηρεάζει πάρα πολύ».

Οταν έφτασε η στιγμή της ανακοίνωσης, όσα άτομα ήταν εκεί «πάγωσαν» ώσπου να ακουστεί το «ΝΑΙ ψήφισαν 175 βουλευτές». Δάκρυα, αγκαλιές, φιλιά, «τα καταφέραμε», «επιτέλους», «συγχαρητήρια». Μία ιστορική στιγμή καταγράφηκε στα πρόσωπα όσων ήταν εκεί και ανέμεναν υπό βροχήν «το αυτονόητο» – μία συγκίνηση για τους αγώνες, τον στιγματισμό και την κακοποίηση όλων εκείνων που ήθελαν αλλά δεν μπορούσαν, δεν τους επέτρεπε το κράτος να είναι ίσοι, ορατοί και αποδεκτοί.

Το πάρτι της Ν.Δ με Σκέρτσο, Πατέλη και Ντόρα Μπακογιάννη

Οταν έκλεισαν τα φώτα της Βουλής, Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν να το γιορτάσουν. Κυβερνητικά στελέχη, όπως η Μαρία Συρεγγέλα και ο Ακης Σκέρτσος, με τον Αλέξη Πατέλη και την Ντόρα Μπακογιάννη, αποφάσισαν να το γιορτάσουν στο wine bar «By the Glass» στη Φιλελλήνων. Παρούσα, βεβαίως, και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Μεγάλη μου τιμή που ο πρωθυπουργός μού ανέθεσε αυτή την αποστολή», ήταν τα λόγια του Ακη Σκέρτσου όταν απηύθυνε χαιρετισμό στους παρευρισκομένους εν μέσω χειροκροτημάτων. «Το πίστευα από την αρχή, το χρωστάμε σε όλους σας εδώ και δεκαετίες, έχουμε αργήσει πάρα πολύ να δώσουμε αυτά τα δικαιώματα. Σας αξίζει μία ζωή γεμάτη φως, χαρά, γεμάτη ευημερία, ελευθερία, ισότητα. Και όλοι μαζί να χτίσουμε τη νέα Ελλάδα. Αυτός είναι ο στόχος μας: να γίνει η Ελλάδα πιο δίκαιη για όλους, για εσάς, για τα παιδιά σας», ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας.

Οταν το μικρόφωνο πέρασε στον Αλέξη Πατέλη, χωρίς ο ίδιος φαινομενικά να το επιθυμεί, όσοι ήταν εκεί άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά: «Αλέξης, Αλέξης». Οχι άδικα, αφού ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν εκείνος που πρώτος άνοιξε δημοσίως την κουβέντα για την ισότητα στον γάμο. «Είμαι κοντά στη Ντόρα Μπακογιάννη και μου έχει κοπεί η γλώσσα», είπε ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού. «Ακόμα κι εμείς, κάθε φορά που ακούγαμε τις δικές σας ιστορίες, παίρναμε δύναμη. Ξέρω ότι δεν το πιστεύετε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο, απογοητεύεσαι, βρίσκεις ένα εμπόδιο και μετά έρχεται ο άλλος και σου λέει την ιστορία του, τον γνωρίζεις, γνωρίζεις τα παιδιά του, τον σύντροφό του, γνωρίζεις την πραγματικότητά του και παίρνεις τρομερή δύναμη από τη δύναμη του άλλου. Και ξέρεις ότι απλώς θα επιμείνεις».

Ο Αλέξης Πατέλης ευχαρίστησε τις παρούσες καθηγήτριες της Νομικής του ΑΠΘ, Κατερίνα Φουντεδάκη και Λίνα Παπαδοπούλου, που μαζί με την απούσα λόγω εγκυμοσύνης Μαρία Γερασοπούλου ήταν η επιστημονική «ψυχή» του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο. Το ίδιο έκανε για την ομάδα του Μαξίμου, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Ντόρα Μπακογιάννη για τη συμβολή της. Παράλληλα, εξήρε την παρουσία και τη στάση της Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία, όπως είπε, «επανακαθόρισε τι σημαίνει να είσαι Πρόεδρος της Δημοκρατίας». Κλείνοντας, μίλησε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος «πάντα πίστευε στην ισότητα στον γάμο. Εξάλλου, δουλειά του είναι να φροντίζει όλους τους Ελληνες – και το καταφέραμε».

Στη μικρή γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, παρόντες ήταν, μεταξύ πολλών άλλων, ο Φώτης Σεργουλόπουλος, η Ρεβέκκα Καμχή και ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης.

Στο Γκάζι ο Κασσελάκης με τον Τάιλερ ΜακΜπεθ

Ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Τάιλερ ΜακΜπεθ, στο ΛΟΑΤΚΙ+ κλαμπ «Sodade 2» στο Γκάζι

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη, όπως είχε ενημερώσει μέσω non paper και ανάρτησης στο Instagram, αποφάσισε να γιορτάσει την ψήφιση του νομοσχεδίου σε γνωστό ΛΟΑΤΚΙ+ κλαμπ «Sodade 2» στο Γκάζι. Λίγο πριν από τη μία το βράδυ –κι ενώ τον περίμεναν Ελληνες και ξένοι επισκέπτες του κλαμπ απορημένοι από την παρουσία του εκεί («μα δεν φοβάται μήπως υπάρξει ζήτημα ασφαλείας;»)– έκαναν την εμφάνισή τους ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Τάιλερ ΜακΜπεθ, συνοδεία της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δώρας Αυγέρη, που είχε καταφτάσει νωρίτερα.

Βγαίνοντας από το αυτοκίνητο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναζήτησε τον σύζυγό του –με τον οποίο από σήμερα αναγνωρίζεται ως έγγαμο ζευγάρι και στη χώρα μας– για να τον έχει δίπλα του. Οι πρώτες του δηλώσεις στους παρόντες δημοσιογράφους, εικονολήπτες και φωτογράφους ήταν ότι είναι μια σημαντική στιγμή για τη χώρα. «Ξέρω ότι η χώρα μπορεί να είναι διχασμένη σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν πολλοί Ελληνες και πολλές Ελληνίδες που είναι στο εξωτερικό και δεν επιστρέφουν επειδή γνωρίζουν ότι αυτή η νοοτροπία ανήκει σε προηγούμενες εποχές. Θέλω η Ελλάδα να είναι μια σύγχρονη κοινωνία. Εξάλλου, χωρίς τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το νομοσχέδιο δεν θα περνούσε. Είμαστε μια μικρή χώρα. Εχουμε περάσει πολλή διχόνοια στην ιστορία μας, δεν έχουμε την πολυτέλεια για άλλη μια τέτοια διχόνοια. Στο τέλος της ζωής μας, όλοι μας θα είμαστε μια συλλογή από αναμνήσεις. Ενα είναι το μήνυμά μου σήμερα προς τους γονείς αυτής της χώρας: αγαπήστε τα Ελληνόπουλα όπως είναι, κι αφήστε τα να πάνε μπροστά».

Ο Στέφανος Κασσελάκης χαιρέτησε, φωτογραφήθηκε με πλήθος κόσμου, ήπιε, διασκέδασε, κέρασε ποτά και σφηνάκια, πλήρωσε με την πιστωτική του κάρτα και στις 3.19 αποχώρησε

Οταν δημοσιογράφος τον ρώτησε για την επόμενη μέρα στο κόμμα του, αναφερόμενος προφανώς στον «αντάρτη» Παύλο Πολάκη, ο Στέφανος Κασσελάκης εξανέστη: «Είναι δυνατόν να κάνετε τέτοια ερώτηση αυτή την ώρα; Δεν υπάρχει καμία ενσυναίσθηση;».

Παρά ταύτα, όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τις προθέσεις του Στέφανου Κασσελάκη, ο ίδιος είναι αποφασισμένος «να καθαρίσει το κόμμα». «Κράτος δικαίου, κοινωνικό κράτος, ανοιχτές αγορές», λένε άνθρωποι του περιβάλλοντός του για τη βασική πολιτική γραμμή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Αλλωστε, σε συνομιλία του με την «Κ», ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε ότι επιθυμεί ένα «συμπαγές κόμμα, με μία, κοινή γραμμή». Οταν του επισημάναμε ότι αυτό ακούγεται… παλαιοπολιτική άποψη, απάντησε απλά: «Ναι, αλλά λειτουργεί». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μάς είπε επίσης ότι δεν έχει σημασία αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης «κλέβει» τη βασική ατζέντα της Αριστεράς: «Δεν με νοιάζει. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας».

Ο αγώνας του, πάντως, μπορεί να συνδυάζει και τα τρακτέρ των αγροτών και τη γιορτή σε συμπεριληπτικό κλαμπ στο Γκάζι, που είναι κατά τεκμήριο ένας από τους φυσικούς του χώρους. «Είμαι αυτοδημιούργητος, γι’ αυτό μπορώ τη μία ημέρα να είμαι πάνω στο τρακτέρ και την επομένη να χορεύω εδώ – είναι και τα δύο οι φυσικοί μου χώροι. Και μπορώ να το κάνω επειδή δεν με νοιάζει να είμαι πρόεδρος».

Ο Στέφανος Κασσελάκης χαιρέτησε, αγκάλιασε, γέλασε και φωτογραφήθηκε με πλήθος κόσμου που διασκέδαζε εκείνη την ώρα. Μετρ του small talk, άνθρωπος απτικός, χαρακτήρας που μοιάζει διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή για οποιαδήποτε κουβέντα, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ κινείτο στον χώρο δίχως να τον νοιάζει πώς θα εκφραστεί, ακόμα κι αν πρόκειται εκ των προτέρων για μισο-ιδιωτική, μισο-δημόσια παρουσία. Ηπιε, διασκέδασε, είπε από μικροφώνου στις 3.10 το πρωί ότι επιθυμεί «μια Ελλάδα σύγχρονη, μια σύγχρονη κοινωνία», κέρασε ποτά και σφηνάκια, μίλησε για πρόσωπα που τον έχουν διαβάλει δημόσια, πλήρωσε με την πιστωτική του κάρτα και στις 3.19 αποχώρησε, αφού πρώτα εκείνος και ο σύζυγός του, που μοιάζει εξίσου ανοιχτός σε κουβέντες, αγκαλιές και σέλφι, είχαν ζητήσει δύο τραγούδια από τον ντιτζέι του κλαμπ: ακούσαμε το «Levels» του Σουηδού Avicii, που μιλάει για ένα πρωτόγνωρο ωραίο συναίσθημα, και το «It is what it ain’t» του RJ3.

Λίγο προτού αναχωρήσουμε, ο Ιταλός Στέφανο, μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, που κατέφτασε στην Ελλάδα για να γιορτάσει την ψήφιση του νομοσχεδίου, περήφανος για τη χώρα μας και απογοητευμένος για τη δική του («κάντε κάτι να πείσετε την Ιταλία!»), ρώτησε τι δουλειά κάνει ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη. Οταν έμαθε ότι είναι ψυχολόγος και νοσοκόμος, απάντησε: «Είμαι σίγουρος ότι εκείνος τον επηρεάζει ως προς την ενσυναίσθηση που επαναλαμβάνει».