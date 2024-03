Ισχυρές εκρήξεις στην Οδησσό – Κοντά στην αποστολή Μητσοτάκη

Εκρηξη σημειώθηκε κοντά στην αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Οδησσό για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σημείο που βρισκόταν η ελληνική αποστολή. Ολα τα μέλη της αποστολής είναι καλά στην υγεία τους.

Δεν υφίσταται κανένα ζήτημα με την ασφάλεια του πρωθυπουργού και της ελληνικής αποστολής, ανέφεραν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές.

Η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε κανονικά.

Βίντεο (των οποίων η γνησιότητα δεν επιβεβαιώνεται) έχουν αναρτηθεί στα social media:

From Telegram…Zelensky arrived in Odessa today to meet with the Greek Prime Minister and reward the special operations soldiers for the sabotage in Crimea.

An award ceremony was supposed to take place in the port, and it was there at 11:43 that an explosion occurred, allegedly… pic.twitter.com/AfowgXwwzK

