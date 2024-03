Το θρίλερ της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Οδησσό

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η πρώτη επίσκεψη του Ελληνα πρωθυπουργού στην Ουκρανία προκειμένου να συναντήσει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ενώ οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών βρίσκονταν στο λιμάνι, ακούστηκαν σειρήνες και στη συνέχεια ένας πολύ δυνατός κρότος, λόγω έκρηξης βαλλιστικού πυραύλου σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από το σημείο. Αμέσως, οι δύο ηγέτες επιβιβάστηκαν σε οχήματα και αναχώρησαν από την περιοχή.

Οπως έγινε γνωστό αργότερα, η επίσκεψη οργανώθηκε υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας για λόγους ασφαλείας. Πηγές από το Μαξίμου υποστήριξαν πως δεν τέθηκε ζήτημα ασφαλείας για τον Ελληνα πρωθυπουργό και για όσους τον συνόδευσαν στο ταξίδι – αστραπή.

🇺🇦 #Ukraine 📍#Odessa 📹 Russian army struck Odessa city with presumably Shaheed-136 kamikaze drones during the official visit of Greek Prime Minister Kryakos Mitsotakis. pic.twitter.com/l3h0qNEp3q — Journalite (@journaIite) March 6, 2024

From Telegram…Zelensky arrived in Odessa today to meet with the Greek Prime Minister and reward the special operations soldiers for the sabotage in Crimea. An award ceremony was supposed to take place in the port, and it was there at 11:43 that an explosion occurred, allegedly… pic.twitter.com/AfowgXwwzK — Peacemaker (@peacemaket71) March 6, 2024

Σημειώνεται ότι η Οδησσός έχει πληγεί ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες από ρωσικές επιθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ωστόσο, η πόλη δέχεται χτυπήματα κυρίως τις βραδινές ώρες και όχι κατά τη διάρκεια της ημέρας όπως συνέβη την Τετάρτη.

Λίγες ημέρες πριν, μια ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι πύραυλοι που στέλνουν οι Ρώσοι στην Οδησσό συνήθως εκτοξεύονται από τη γειτονική Κριμαία. Ως εκ τούτου, οι πολίτες έχουν συνήθως ελάχιστο χρόνο για να αναζητήσουν καταφύγιο αφού ακούσουν τις προειδοποιητικές σειρήνες.

Καταδίκη από Φον ντερ Λάιεν και Μισέλ

Αμεση ήταν η καταδίκη από κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να κάνει λόγο για «απόπειρα τρομοκρατίας» και τον Σαρλ Μισέλ να τονίζει πως πρόκειται για «άλλο ένα σημάδι της δειλής τακτικής της Ρωσίας».

«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο τη φαύλη επίθεση της Ρωσίας στην Οδησσό στη διάρκεια της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελενσκι. Κανείς δεν εκφοβίζεται από αυτή τη νέα απόπειρα τρομοκρατίας. Σίγουρα όχι οι δύο ηγέτες που ήταν εκεί ή ο γενναίος λαός της Ουκρανίας. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας περισσότερο από ποτέ», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

I strongly condemn the vile attack on Odesa by Russia during @ZelenskyyUa and @kmitsotakis‘s visit. No one is intimidated by this new attempt at terror – certainly not the two leaders on the ground nor the brave people of Ukraine. More than ever, we stand by Ukraine. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 6, 2024

«Η επίθεση στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι άλλο ένα σημάδι της δειλής τακτικής της Ρωσίας στον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας» ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

The attack on #Odesa during President @ZelenskyyUa and PM @kmitsotakis visit is another sign of Russia’s cowardly tactics in its war of aggression against Ukraine. This is reprehensible and below even the Kremlin’s playbook. The EU’s full support to Ukraine and its brave people… — Charles Michel (@CharlesMichel) March 6, 2024

«Ο στόχος της επίθεσης επετεύχθη»

Λίγες ώρες μετά το χτύπημα, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας έκανε λόγο για «επίθεση υψηλής ακριβείας σε υπόστεγο στην περιοχή του βιομηχανικού λιμανιού της Οδησσού όπου γινόταν προετοιμασία για την πολεμική χρήση μη επανδρωμένων σκαφών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων».

«Ο στόχος της επίθεσης επετεύχθη. Η εγκατάσταση καταστράφηκε», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, την οποία το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές.

Η επίθεση έγινε πρώτο θέμα σε διεθνή ΜΜΕ

Μεγάλη έκταση έλαβε στον διεθνή Τύπο η ρωσική επίθεση στην Οδησσό.

Σε δημοσίευμά τους με τίτλο «Ρωσικός πύραυλος παραλίγο να χτυπήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ελληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη», οι Financial Times τονίζουν ότι «οι δύο ηγέτες βρίσκονταν μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά όταν το λιμάνι της Οδησσού χτυπήθηκε».

H Washington Post δημοσίευσε το άρθρο «Ρωσικός πύραυλος χτυπά κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Ζελένσκι στην Οδησσό». «Ενα ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σημειώθηκε κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Ζελένσκι στην πόλη της Οδησσού, όπου ο πρόεδρος συναντιόταν με τον Ελληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη», γράφει το αμερικανικό μέσο.

Η γαλλική Le Monde προέβαλε την επίθεση στις live ειδήσεις της για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Η Ρωσία επιτίθεται στην πόλη της Οδησσού κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ελληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη», σημείωσε.

Το αμερικανικό δίκτυο CNN ανέφερε στον τίτλο δημοσιεύματος για το περιστατικό: «Ρωσικά πυραυλικά πλήγματα κοντά στον Ζελένσκι και την αποστολή του Ελληνα πρωθυπουργού στην Οδησσό». Το CNN που επικαλείται πηγή, σημειώνει ότι «η αυτοκινητοπομπή των δύο ηγετών αισθάνθηκε”συγκλονίστηκε” από το πλήγμα».

Το βρετανικό BBC μεταδίδει με τη σειρά του ότι σημειώθηκαν εκρήξεις στην Οδησσό καθώς ο Ζελένσκι συναντιόταν με τον Ελληνα πρωθυπουργό.