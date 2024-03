Το «ευχαριστώ» Ζελένσκι στον Μητσοτάκη

Σχολιάζοντας ανάρτηση του πρωθυπουργού σχετικά με την ομιλία του στο συνέδριο του ΕΛΚ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λίγες ημέρες μετά τη ρωσική επίθεση στην Οδησσό, πριν από τη συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για «γενναία επίσκεψη», ενώ υπογράμμισε ότι το μήνυμα όλων προς το Κρεμλίνο είναι «πως δεν θα τους επιτρέψουμε να μας εκφοβίζουν».

Η δήλωση Ζελένσκι:

«Σας ευχαριστώ για τη σταθερή υποστήριξή σας και τη γενναία επίσκεψή σας στην Οδησσό, αγαπητέ κ. Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη Ρωσία να εκφοβίζει τις χώρες μας ή την Ευρώπη στο σύνολό της. Μπορούμε να την αποτρέψουμε και να αποκαταστήσουμε την ειρήνη ενεργώντας αποφασιστικά από κοινού».

Thank you for your firm support and brave visit to Odesa, dear @KMitsotakis. We must not allow Russia to intimidate our countries or Europe as a whole. We can deter it and restore peace by acting decisively together.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2024